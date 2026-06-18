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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 12:20
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Нацбанк Молдовы поднял базовую ставку с 6,5% до 7,0%: кредиты подорожают

Исполнительный Комитет Национального банка Молдовы (НБМ) поднял в четверг базовую ставку с 6,5% до 7,0%.

Нацбанк Молдовы поднял базовую ставку с 6,5% до 7,0%: кредиты подорожают.
Нацбанк Молдовы поднял базовую ставку с 6,5% до 7,0%: кредиты подорожают.

Ставка по депозитам overnight увеличилась до 5,0%, по операциям REPO – до 7,25%, а по кредитам overnigh – до 9,0%. 

Норму обязательных резервов по средствам, привлеченным в леях и неконвертируемой валюте, сохранили на уровне 18%. По средствам в свободно конвертируемой валюте норма остается на уровне 26%.

В Нацбанке объяснили решение ростом инфляционных рисков. Давление идет как со стороны предложения, из-за цен на энергоресурсы, продукты питания и сырье, так и со стороны внутреннего спроса, который «поддерживается ростом доходов населения», пишет rupor.md

Годовая инфляция в мае составила 6,76% и осталась выше верхней границы коридора вокруг среднесрочной цели НБМ в 5%.

По прогнозу Нацбанка, инфляция будет расти до конца 2026 года, а снижаться начнет с первого квартала 2027 года.

В НБМ заявили, что повышение ставки должно сдержать рост потребительских цен, ограничить вторичные эффекты ценовых шоков и стимулировать сбережения вместо потребления.

Источник
rupor.md logorupor
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