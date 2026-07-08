Официальные резервные активы Нацбанка Молдовы превысили 5,2 млрд евро.

Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) на конец июня составили 5,216 млрд евро, увеличившись на 27,82 млн евро по сравнению с состоянием на конец мая, когда они составляли 5,188 млрд евро.

По данным НБМ, увеличение резервов в основном обусловлено укреплением обменного курса валют в составе валютных резервов по отношению к евро, что содействовало прибавлению 38,79 млн евро. Кроме того, доходы от управления валютными резервами составили 12,64 млн евро, пишет ipn.md

В число других поступлений вошли поступления в адрес Министерства финансов в размере 3,95 млн евро, из которых 1,52 млн евро составляли кредиты и гранты на инвестиционные проекты, а 2,43 млн евро – чистые поступления на счета Офиса Управления программами внешней помощи.

Одновременно с этим официальные резервные активы сократились за счёт платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на сумму 20,52 млн евро, а также платежей Министерства финансов на сумму 7,95 млн евро.

Сокращение резервов также было обусловлено переоценкой ценных бумаг в инвестиционном портфеле на сумму 1,28 млн евро и чистым оттоком средств, связанным с обязательными валютными резервами лицензированных банков, на сумму 0,16 млн евро. Прочие чистые оттоки составили 0,08 млн евро.