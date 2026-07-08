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ipn
8 Июля 2026, 11:02
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Официальные резервные активы Нацбанка Молдовы превысили 5,2 млрд евро

Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) на конец июня составили 5,216 млрд евро, увеличившись на 27,82 млн евро по сравнению с состоянием на конец мая, когда они составляли 5,188 млрд евро.

Официальные резервные активы Нацбанка Молдовы превысили 5,2 млрд евро.
Официальные резервные активы Нацбанка Молдовы превысили 5,2 млрд евро.

По данным НБМ, увеличение резервов в основном обусловлено укреплением обменного курса валют в составе валютных резервов по отношению к евро, что содействовало прибавлению 38,79 млн евро. Кроме того, доходы от управления валютными резервами составили 12,64 млн евро, пишет ipn.md

В число других поступлений вошли поступления в адрес Министерства финансов в размере 3,95 млн евро, из которых 1,52 млн евро составляли кредиты и гранты на инвестиционные проекты, а 2,43 млн евро – чистые поступления на счета Офиса Управления программами внешней помощи.

Одновременно с этим официальные резервные активы сократились за счёт платежей по обслуживанию внешнего государственного долга на сумму 20,52 млн евро, а также платежей Министерства финансов на сумму 7,95 млн евро.

Сокращение резервов также было обусловлено переоценкой ценных бумаг в инвестиционном портфеле на сумму 1,28 млн евро и чистым оттоком средств, связанным с обязательными валютными резервами лицензированных банков, на сумму 0,16 млн евро. Прочие чистые оттоки составили 0,08 млн евро.

Источник
ipn
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