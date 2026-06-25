НАРЭ утвердило регулируемые цены на поставку электроэнергии и природного газа.

На публичном заседании 25 июня 2026 года Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердил регулируемые цены на поставку электроэнергии и природного газа последнего варианта.

Решения были приняты в соответствии с положениями действующей нормативно-правовой базы и направлены на обеспечение функционирования механизма поставки в качестве последнего варианта, инструмента защиты потребителей, гарантирующего непрерывность поставок электроэнергии и природного газа в исключительных ситуациях, передает noi.md

Поставка последнего варианта происходит, когда потребитель временно остается без поставщика в результате отзыва его лицензии, прекращения деятельности или неспособности поставщика выполнить свои обязательства по поставке. В таких случаях потребитель автоматически переходит к поставщику, назначенному НАРЭ, во избежание перебоев в поставках электроэнергии или природного газа.

Утвержденные НАРЭ цены применяются исключительно к потребителям, находящимся в этом особом режиме поставок, и не затрагивают потребителей, пользующихся услугами поставок в обычных условиях. Таким образом, принятые решения не подразумевают изменения цен на электроэнергию, применяемых к конечным потребителям, или цен на природный газ, уплачиваемых потребителями, обслуживаемыми в рамках государственных услуг.

В случае электроэнергии цены на поставку последнего варианта утверждаются ежеквартально в соответствии с действующей методологией, исходя из регулируемых затрат, связанных с закупкой электроэнергии, услугами по передаче и распределению, а также функционированием рынка электроэнергии.

В отношении природного газа цены на поставку последнего варианта утверждаются ежемесячно в соответствии с действующей методологией. Утверждая эти цены, НАРЭ обеспечивает функционирование механизма безопасности, предназначенного для защиты потребителей, временно оставшихся без поставщика, гарантируя непрерывность поставок электроэнергии и природного газа до тех пор, пока не будет найден новый поставщик и не будет заключен договор на нормальных условиях поставки.