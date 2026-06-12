НАРЭ: Тарифы на электроэнергию для населения не изменятся.

Поводом для разъяснений стала публикация на официальном сайте регулятора проектов новых регулируемых цен на поставку электроэнергии поставщиками последней инстанции. В НАРЭ подчеркнули, что эти проекты не касаются большинства бытовых и коммерческих потребителей и не предусматривают повышения действующих тарифов.

Речь идет исключительно об услуге поставки электроэнергии поставщиком последней инстанции, которая применяется в случаях, когда потребитель временно остается без своего поставщика и переводится к назначенному поставщику для обеспечения непрерывного электроснабжения.

В ведомстве отметили, что опубликованные проекты не влияют на цены, которые оплачивают конечные потребители электроэнергии.

Согласно действующей методологии, НАРЭ ежеквартально утверждает регулируемые цены на услуги поставщиков последней инстанции. При расчете проектов на период июль–сентябрь 2026 года были учтены прогнозные закупочные цены на электроэнергию, тарифы на передачу и распределение, а также затраты, связанные с функционированием рынка электроэнергии.

Таким образом, информация о возможном подорожании электроэнергии для населения не соответствует опубликованным проектам решений регулятора.