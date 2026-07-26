НАРЭ: Либерализация рынка не приводит к увеличению стоимости услуг по распределению газа.

В связи с появившейся информацией о предполагаемом росте стоимости услуг по распределению природного газа в результате либерализации рынка НАРЭ уточняет, что данное утверждение является неверным и может ввести в заблуждение.

Либерализация рынка природного газа не приводит к увеличению стоимости услуг по распределению, передает noi.md

Тарифы на услуги по распределению регулируются НАРЭ и применяются одинаково ко всем поставщикам природного газа, независимо от того, поставляют ли они газ в рамках обязательств по оказанию публичных услуг по регулируемым ценам или на конкурентном рынке по договорным ценам.

Смена поставщика потребителем, а именно переход от поставщика с регулируемыми ценами к поставщику, действующему на свободном рынке, не влечет за собой дополнительных затрат для оператора распределительной системы и не влияет на стоимость услуги распределения.

Важно проводить различие между стоимостью услуги распределения и другими компонентами конечного тарифа. Переход части крупных потребителей на конкурентный рынок оказал ограниченное влияние на фиксированные затраты поставщика, оказывающего коммунальные услуги; это влияние оценивается примерно в 17 банов/м³.

Эта величина не представляет собой увеличение стоимости услуги распределения, а отражает распределение некоторых фиксированных затрат на меньший объем газа, поставляемого в рамках публичной услуги.

НАРЭ призывает участников рынка и лиц, делающих публичные заявления, использовать достоверную информацию и проводить разграничение между составляющими тарифа, чтобы избежать ошибочных интерпретаций и дезинформации потребителей.