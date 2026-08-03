НАРЭ готовит изменения в правилах регулирования рынка природного газа
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) начало разрабатывать изменения в две методологии, связанные с ценой и распределением природного газа.
Это предусмотрено поправками в закон, которые парламент принял 30 июля, передает rupor.md со ссылкой на anre.md
Первые изменения позволят пересматривать регулируемую цену на газ во втором, третьем и четвертом кварталах каждого года. Решение об изменении цены должны будут принимать до 25-го числа месяца, предшествующего новому кварталу.
Второе изменение касается расходов газораспределительных компаний. Если несколько предприятий принадлежат одному владельцу, одинаковые административные расходы и зарплаты руководящего персонала не должны несколько раз включаться в тариф.
Предложения по изменению методологий НАРЭ принимает до 14 августа.