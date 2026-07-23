НАРЭ: Действующий тариф на газ больше не покрывает затраты поставщика на закупку.

Нынешняя цена, которую потребители платят за природный газ, больше не покрывает расходы поставщика на его закупку, а накопленная с начала года разница достигла десятков миллионов леев.

Это одна из причин, которую Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приводит в качестве обоснования необходимости пересмотра тарифа на природный газ, сообщает IPN, пишет rupor.md

На пресс-конференции директор НАРЭ Константин Боросан заявил, что финансовое отклонение, накопленное компанией Energocom в период с января по июль, оценивается в 106 миллионов леев. Однако НАРЭ признало обоснованными 93 миллиона леев, поскольку часть расходов была признана неоправданной.

По его словам, в начале февраля котировки на голландской газовой бирже TTF, которые используются как основа для контрактов на закупку газа, составляли от 33 до 38 евро за МВт·ч. После обострения конфликта на Ближнем Востоке цены удвоились, и такая ситуация сохранялась в последующие месяцы.

НАРЭ предлагает установить тариф, близкий к запрошенному Energocom: 18,80 лея за кубометр газа без НДС — примерно на 60 банов меньше, чем просил поставщик.

Для бытовых потребителей предложенный тариф составит 20,30 лея за кубометр с учетом НДС. Окончательное решение должен принять административный совет НАРЭ.