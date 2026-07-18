theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
18 Июля 2026, 12:30
14 785
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Налоговый кодекс Молдовы будет приведен в соответствие с «мировым трендом»

Сегодня международные нормы предполагают уплату налогов в странах, где создаются прибыль и добавленная стоимость.

Налоговый кодекс Молдовы будет приведен в соответствие с «мировым трендом».
Налоговый кодекс Молдовы будет приведен в соответствие с «мировым трендом».

В этом смысле  Налоговый кодекс будет приведен в соответствие с мировым трендом. Изменения касаются прямых налогов и вынесены Министерством финансов на публичные консультации, передает logos-pres.md

Так как налогообложение процентов, роялти и дивидендов должно осуществляться только один раз в одном из государств — членов Евросоюза, предлагается внести изменения в разделы II и V НК («Подоходный налог» и «Налоговое администрирование»). 

Контролируемая иностранная компания (КИК) 

С 1 января 2028 года вступит в силу новая глава НК, регулирующая понятие контролируемой иностранной компании (КИК) и порядок определения ее налоговой базы. 

В ней пропишут  условия предоставления права на зачет подоходного налога, уплаченного КИК за рубежом, обязанности по отчетности и введение санкций за непредставление либо несвоевременное представление информации о КИК, процедуру предотвращения двойного налогообложения, а также обязанность соблюдать ее положения и др. 

В пояснительной записке к проекту отмечается: так как единый рынок ЕС является внутренним рынком, операции между субъектами из разных государств — членов ЕС не должны облагаться налогами в менее благоприятных условиях. Поэтому  с момента вступления Молдовы в ЕС будут  применяться положения о признании необлагаемыми дивидендов, распределенных из прибыли резидентов стран членов ЕС, а также нормы об условиях, при которых доходы, полученные от процентов или роялти в Молдове, не будут облагаться налогом. 

Общими станут и порядок предоставления банковской гарантии для получения права не удерживать подоходный налог у источника выплаты, налоговый режим дивидендов, применяемый между материнскими и дочерними компаниями, нормы по предотвращению двойного налогообложения, механизмы разрешения налоговых споров и др.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте