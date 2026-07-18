Налоговый кодекс Молдовы будет приведен в соответствие с «мировым трендом».

Сегодня международные нормы предполагают уплату налогов в странах, где создаются прибыль и добавленная стоимость.

В этом смысле Налоговый кодекс будет приведен в соответствие с мировым трендом. Изменения касаются прямых налогов и вынесены Министерством финансов на публичные консультации, передает logos-pres.md

Так как налогообложение процентов, роялти и дивидендов должно осуществляться только один раз в одном из государств — членов Евросоюза, предлагается внести изменения в разделы II и V НК («Подоходный налог» и «Налоговое администрирование»).

Контролируемая иностранная компания (КИК)

С 1 января 2028 года вступит в силу новая глава НК, регулирующая понятие контролируемой иностранной компании (КИК) и порядок определения ее налоговой базы.

В ней пропишут условия предоставления права на зачет подоходного налога, уплаченного КИК за рубежом, обязанности по отчетности и введение санкций за непредставление либо несвоевременное представление информации о КИК, процедуру предотвращения двойного налогообложения, а также обязанность соблюдать ее положения и др.

В пояснительной записке к проекту отмечается: так как единый рынок ЕС является внутренним рынком, операции между субъектами из разных государств — членов ЕС не должны облагаться налогами в менее благоприятных условиях. Поэтому с момента вступления Молдовы в ЕС будут применяться положения о признании необлагаемыми дивидендов, распределенных из прибыли резидентов стран членов ЕС, а также нормы об условиях, при которых доходы, полученные от процентов или роялти в Молдове, не будут облагаться налогом.

Общими станут и порядок предоставления банковской гарантии для получения права не удерживать подоходный налог у источника выплаты, налоговый режим дивидендов, применяемый между материнскими и дочерними компаниями, нормы по предотвращению двойного налогообложения, механизмы разрешения налоговых споров и др.