В Молдове создадут национальный реестр цен на недвижимость.

Это положение содержится в законопроекте, разработанном Министерством инфраструктуры и регионального развития и обсуждённом на консультациях, организованных парламентской Комиссией по экономике, бюджету и финансам, сообщает ipn.md

Власти утверждают, что мера могла бы снизить бюрократию и проблемы, которые сейчас возникают при расчёте платежей за использование этих земельных участков. Действующий закон сложно применять, поскольку для каждого участка необходимы отдельные оценки. Однако в Республике Молдова очень мало сертифицированных оценщиков, а стоимость таких услуг высока.

На консультациях также обсуждались значительные различия между населёнными пунктами при установлении этих платежей. Некоторые мэрии применяют более высокие налоги, другие — более низкие, и отсутствие чётких правил создаёт недопонимания как для властей, так и для экономических агентов.

Проблемы возникают и в случае коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых домов, где расчёт платежей за землю является более сложным.

Участники консультаций пришли к выводу, что закон необходимо изменить и упростить, а новый реестр цен мог бы помочь государству быстрее определять стоимость земельных участков без больших затрат на каждую отдельную оценку.