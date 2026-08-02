Налоговые документы раскрыли доходы руководства Moldovagaz.

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, свидетельствуют, что руководство Moldovagaz в апреле 2026 года получило выплаты на сотни тысяч леев, а общая сумма начислений сотрудникам компании превысила 14,3 млн леев.

При этом некоторые объяснения, данные фигурантами, не совпадают с суммами, указанными в налоговых документах, передает jurnal.md

Документы, выданные 24 июня Государственной налоговой службой, содержат сведения о подоходном налоге, взносах на обязательное медицинское страхование и социальных отчислениях, начисленных сотрудникам Moldovagaz.

Согласно документам, за апрель компания задекларировала выплаты сотрудникам на сумму свыше 14,3 млн леев. Из этой суммы почти 1,5 млн леев было удержано в виде подоходного налога, а более 1,2 млн леев составили взносы на обязательное медицинское страхование.

Самый высокий доход в списке сотрудников указан у председателя правления Moldovagaz Вадима Чебана. В документах напротив его имени значится сумма почти 370 тысяч леев, с которой был начислен социальный взнос в размере 90 719 леев.

За несколько дней до этого Чебан в программе «Секреты власти» на Jurnal TV заявил, что его зарплата составляет не около 400 тысяч леев, а фиксированные 150 тысяч леев. Позже, в телефонном разговоре после ознакомления с налоговыми документами, он повторил это объяснение.

«Это конфиденциальная информация. Это коммерческая тайна компании. Я не могу раскрывать эту информацию. Я лишь сказал, каков мой должностной оклад», — заявил Вадим Чебан.

На вопрос, действительно ли его базовая зарплата составляет 150 тысяч леев, он ответил утвердительно.

«Это договорные отношения между компанией и председателем правления», — сказал Вадим Чебан, отвечая на вопрос, входят ли в сумму около 377 тысяч леев надбавки и премии.

По словам Чебана, размер вознаграждения руководства компании определяется акционерами решениями общего собрания и наблюдательного совета.

В наблюдательном совете большинство принадлежит представителям российского концерна «Газпром», которые занимают четыре из шести мест. Среди них — заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Молдову в этом органе представляют государственные секретари Министерства энергетики Каролина Новак и Виталие Мыца.

Чебан уточнил, что утвержденный уровень вознаграждения касается всей управленческой команды, состоящей из девяти человек, а не только председателя правления.

На вопрос, считает ли он такие выплаты оправданными, Чебан ответил: «Я считаю, что они соответствуют уровню ответственности и функциям, которые я выполняю в соответствии с контрактом, подписанным с председателем наблюдательного совета».

Отвечая на вопрос, является ли сумма около 377 тысяч леев ежемесячной выплатой, Чебан заявил, что ежемесячно получает 150 тысяч леев, а остальная сумма связана с другими начислениями.

«Нет. Я еще раз сказал: ежемесячно я получаю 150 тысяч. Если был месяц, когда я получил больше, значит, были и другие выплаты, которые я не могу раскрывать», — сказал Вадим Чебан.

Он отметил, что дополнительные выплаты могут включать отпускные и различные премии, однако не уточнил, начисляются ли они регулярно.

«150 тысяч — это ежемесячно. Есть исключительные выплаты, например отпускные, есть определенные бонусы и так далее», — пояснил Чебан.

На повторный вопрос о регулярности таких выплат он отказался отвечать.

«Мне больше нечего комментировать», — заявил Вадим Чебан.

Еще одну высокую зарплату в компании получает советник председателя Moldovagaz, бывший директор Национального центра по борьбе с коррупцией Руслан Флоча. Согласно документам, с которыми ознакомился Jurnal TV, ему было начислено 90 тысяч леев.

Имеющиеся документы не позволяют определить его годовой доход. Однако, по ранее опубликованной в прессе информации, за почти два года работы советником председателя компании он получил около 1,3 млн леев.

После назначения в Moldovagaz Руслан Флоча в 2024 году пожертвовал 100 тысяч леев нынешнему депутату Иону Кику. Сам Кику подтвердил эту информацию в одном из интервью.