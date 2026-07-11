Налоговая служба продала конфискованные товары на сумму более 854,5 тысяч леев.

В период с 1 января по 30 июня 2026 года ГНС в рамках мероприятий, проводимых в соответствии с правовыми полномочиями по управлению и оценке конфискованных товаров, продала конфискованные товары на общую сумму 854,5 тыс. леев.

В общей сложности были проданы товары 12 категорий, включая транспортные средства, мобильные телефоны, металлическую тару, оборудование и механизмы, автозапчасти, компьютеры и комплектующие, ювелирные изделия из драгоценных металлов, колонки и акустические системы, приборы видеонаблюдения и радиостанции, этиловый спирт, пивные кеги и предметы одежды, передает logos-pres.md

Наибольшую выручку получили от продажи:

— ювелирных изделий из драгоценных металлов – 419 477 леев;

— этилового спирта – 148 390 леев;

— металлической тары – 102 127,33 леев.

Заинтересованные лица могут постоянно знакомиться с предложениями о продаже конфиската, размещенными на официальном сайте ГНС в разделе, посвященном конфискованным товарам: https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate, где публикуются обновленные списки конфискованных товаров, предлагаемых к продаже, их характеристики и условия приобретения.

В соответствии с правилами продажи, товары могут приобретаться как физическими, так и юридическими лицами на условиях, предусмотренных законодательством.

Заинтересованные лица должны подать предложение через сайт ГНС, используя интерактивный функционал, созданный для этой цели, посредством которого они выражают свое намерение приобрести товары и указывают выбранные ими конфискованные товары.