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logos.press.md logologos
11 Июля 2026, 19:15
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Налоговая служба продала конфискованные товары на сумму более 854,5 тысяч леев

В период с 1 января по 30 июня 2026 года ГНС в рамках мероприятий, проводимых в соответствии с правовыми полномочиями по управлению и оценке конфискованных товаров, продала конфискованные товары на общую сумму 854,5 тыс. леев.

Налоговая служба продала конфискованные товары на сумму более 854,5 тысяч леев.
Налоговая служба продала конфискованные товары на сумму более 854,5 тысяч леев.

В общей сложности были проданы товары 12 категорий, включая транспортные средства, мобильные телефоны, металлическую тару, оборудование и механизмы, автозапчасти, компьютеры и комплектующие, ювелирные изделия из драгоценных металлов, колонки и акустические системы, приборы видеонаблюдения и радиостанции, этиловый спирт, пивные кеги и предметы одежды, передает logos-pres.md

Наибольшую выручку получили от продажи: 

— ювелирных изделий из драгоценных металлов – 419 477 леев; 

— этилового спирта – 148 390 леев; 

— металлической тары – 102 127,33 леев. 

Заинтересованные лица могут постоянно знакомиться с предложениями о продаже конфиската, размещенными на официальном сайте ГНС в разделе, посвященном конфискованным товарам: https://sfs.md/ro/bunuri-confiscate, где публикуются обновленные списки конфискованных товаров, предлагаемых к продаже, их характеристики и условия приобретения. 

В соответствии с правилами продажи, товары могут приобретаться как физическими, так и юридическими лицами на условиях, предусмотренных законодательством. 

Заинтересованные лица должны подать предложение через сайт ГНС, используя интерактивный функционал, созданный для этой цели, посредством которого они выражают свое намерение приобрести товары и указывают выбранные ими конфискованные товары.

Источник
logos.press.md logologos
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