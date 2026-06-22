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ziuadeazi.md logoziuadeazi
22 Июня 2026, 21:05
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Налоговая служба перечислила в бюджет 1,2 млрд леев за прошлую неделю

Поступления в Национальный публичный бюджет (НПБ), администрируемые Государственной налоговой службой, согласно оперативным данным, за период 15–19 июня 2026 года составили около 1,2 млрд леев.

Налоговая служба перечислила в бюджет 1,2 млрд леев за прошлую неделю.
Налоговая служба перечислила в бюджет 1,2 млрд леев за прошлую неделю.

Налоговый орган уделяет особое внимание продвижению добровольного соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками, и одним из эффективных инструментов в этом направлении являются налоговые визиты. В отчетный период сотрудники Государственной налоговой службы провели 295 налоговых визитов к 228 налогоплательщикам, передает ziuadeazi.md

В период с 15 по 19 июня 2026 года Главное управление контроля вынесло 85 решений по фактам нарушения законодательства, в результате чего были начислены дополнительные обязательства перед бюджетом на сумму 35,9 млн леев, в том числе: 30,6 млн леев — налоги, сборы, пеня и другие платежи, а 5,3 млн леев — наложенные штрафы.

Также было вынесено 65 решений о возврате сумм НДС из бюджета, в рамках которых к возврату была одобрена сумма НДС в размере 137,6 млн леев.

С целью погашения налоговых обязательств налогоплательщиков-должников в период 15–19 июня 2026 года Государственная налоговая служба взыскала принудительными методами исполнения 43,72 млн леев.

Кроме того, в течение предыдущей недели Государственная налоговая служба обеспечила принятие на учет 39 дел с конфискованным имуществом на сумму 972,56 тыс. леев. За этот период в государственный бюджет было перечислено 1,29 млн леев, полученных от реализации конфискованного имущества, в том числе 1,02 млн леев через Агентство по возврату преступных активов (ARBI).

Источник
ziuadeazi.md logoziuadeazi
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