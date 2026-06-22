Налоговая служба перечислила в бюджет 1,2 млрд леев за прошлую неделю.

Поступления в Национальный публичный бюджет (НПБ), администрируемые Государственной налоговой службой, согласно оперативным данным, за период 15–19 июня 2026 года составили около 1,2 млрд леев.

Налоговый орган уделяет особое внимание продвижению добровольного соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками, и одним из эффективных инструментов в этом направлении являются налоговые визиты. В отчетный период сотрудники Государственной налоговой службы провели 295 налоговых визитов к 228 налогоплательщикам, передает ziuadeazi.md

В период с 15 по 19 июня 2026 года Главное управление контроля вынесло 85 решений по фактам нарушения законодательства, в результате чего были начислены дополнительные обязательства перед бюджетом на сумму 35,9 млн леев, в том числе: 30,6 млн леев — налоги, сборы, пеня и другие платежи, а 5,3 млн леев — наложенные штрафы.

Также было вынесено 65 решений о возврате сумм НДС из бюджета, в рамках которых к возврату была одобрена сумма НДС в размере 137,6 млн леев.

С целью погашения налоговых обязательств налогоплательщиков-должников в период 15–19 июня 2026 года Государственная налоговая служба взыскала принудительными методами исполнения 43,72 млн леев.

Кроме того, в течение предыдущей недели Государственная налоговая служба обеспечила принятие на учет 39 дел с конфискованным имуществом на сумму 972,56 тыс. леев. За этот период в государственный бюджет было перечислено 1,29 млн леев, полученных от реализации конфискованного имущества, в том числе 1,02 млн леев через Агентство по возврату преступных активов (ARBI).