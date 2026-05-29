Налогоплательщиков предупреждают о новых попытках мошенничества от имени Налоговой службы.

По данным учреждения, в последнее время зафиксировано несколько случаев, когда налогоплательщики получали ложные сообщения и документы, в том числе через мессенджеры, представленные как официальные сообщения от Государственной налоговой службы. В них содержится информация о якобы подтверждении уплаты налоговых обязательств, денежных переводах, временном удержании финансовых средств или других уведомлениях, представленных как официальные, передает noi.md

Также сообщалось о попытках мошенничества по телефону. Неизвестные лица представляются представителями государственных или финансовых учреждений и даже утверждают, что осуществили поставки или отправку активов от имени Государственной налоговой службы. Под этими предлогами граждан просят сообщать коды, полученные по SMS, переходить по ссылкам или подтверждать действия.

Государственная налоговая служба подчеркивает, что эти сообщения, звонки и документы являются поддельными. Учреждение уточняет, что не отправляет официальные документы через WhatsApp, Viber, Telegram или другие мессенджеры, не запрашивает коды подтверждения, полученные по SMS, банковские реквизиты, пароли или коды CVV/CVC, а также не отправляет посылки через Почту Молдовы или другие курьерские службы. В этом контексте налогоплательщикам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личную или финансовую информацию неизвестным лицам.

В случае получения подозрительных сообщений, звонков или документов информацию следует проверять исключительно по официальным каналам Государственной налоговой службы, а о попытках мошенничества следует сообщить в компетентные правоохранительные органы.