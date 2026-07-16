Налоговая служба напомнила о сроках подачи отчётности и уплаты налогов в июле.

ГНС проинформировала юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о предельных сроках представления налоговой отчётности и исполнения налоговых обязательств в июле 2026 года.

Основным крайним сроком является 27 июля 2026 года. До этой даты необходимо представить отчётность за июнь 2026 года, а также уплатить налоги, сборы, взносы по обязательному медицинскому страхованию и социальные взносы, связанные с выплатой заработной платы, передает noi.md

До 27 июля также необходимо представить декларации по подоходному налогу, НДС и акцизам, отчётность по сборам в Фонд поддержки населения, а также по сбору за товары, загрязняющие окружающую среду, — для производителей, не зарегистрированных в системах переработки упаковки.

Кроме того, до этой же даты следует представить отчётность и уплатить налоги за II квартал 2026 года. Это касается взносов в Фонд винограда и вина, сбора за пользование автомобильными дорогами транспортными средствами с превышением допустимых габаритов, подоходного налога для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также подоходного налога для лиц, осуществляющих профессиональную деятельность.

До 27 июля также необходимо уплатить единый налог фрилансерам на основании платёжных извещений. До 27 июля необходимо также представить отчётность и уплатить местные сборы и платежи за использование природных ресурсов за первое полугодие 2026 года.

Ещё одним предельным сроком является 20 июля 2026 года. До этой даты необходимо представить отчётность по сбору за реализацию природного газа, используемого в качестве моторного топлива, за II квартал 2026 года.