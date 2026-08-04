Налоговая служба Молдовы в июле оштрафовала бизнес на 2,37 млн леев.

Государственная налоговая служба Молдовы в июле наложила штрафные санкции на сумму свыше 2,37 млн леев по итогам оперативных проверок экономических агентов по всей стране.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы провели 830 налоговых проверок, в результате которых в 530 случаях были выявлены нарушения. По итогам проверок были назначены налоговые санкции на сумму 1,84 млн леев, а также административные штрафы в размере 530,5 тыс. леев, передает bani.md

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сфере торговли товарами, продукцией и материалами. В этом секторе было проведено 332 проверки, из которых 274 выявили несоответствия. Общая сумма санкций составила почти 1,38 млн леев.

Второе место по числу проверок занял автомобильный пассажирский транспорт, включая нелегальные перевозки. Инспекторы провели 219 проверок, нарушения обнаружены в 74 случаях. Размер штрафов в этой сфере составил 113,9 тыс. леев.

На рынках налоговики провели 132 проверки и выявили нарушения в 85 случаях. Сумма применённых санкций превысила 449 тыс. леев.

Кроме того, проверки затронули онлайн-торговлю, продажу табачных изделий, развлекательные услуги, торговлю прохладительными напитками и пивом, а также сектор HoReCa.

В Государственной налоговой службе заявили, что в августе оперативные проверки будут продолжены. Особое внимание инспекторы намерены уделить сферам с высоким риском налоговых нарушений.

В ходе проверок будут контролироваться выдача фискальных чеков при наличных расчётах, полнота декларирования доходов, а также наличие документов, подтверждающих законное происхождение реализуемой продукции.