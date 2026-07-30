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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 18:44
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ГНС: Долги бизнеса перед бюджетом сократились почти наполовину

Начисленные налоговые обязательства во II квартале 2026 года выросли на 17% или до 1,3 млрд леев, а уплаченные - на 18% (до 1,31 млрд леев).

ГНС: Долги бизнеса перед бюджетом сократились почти наполовину.
ГНС: Долги бизнеса перед бюджетом сократились почти наполовину.

Эти цифры представила Государственная налоговая служба в рамках отчета по результатам мониторинга Программы добровольного соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства, сообщает logos-press.md

При этом доля начисленных налогов и сборов на один лей продаж выросла на 25%, а уплаченных — на 23%. В целом оборот проверенных предприятий увеличился на 13% (до 18,76 млрд леев), а средний размер зарплаты вырос на 34%  — с 5048 леев в апреле до 6786 леев в мае 2026 года. 

Налоговики проверяли сектора, в деятельности которых были выявлены наибольшие риски несоблюдения налогового законодательства.  

В список вошли оптовая и розничная торговля товарами, продукцией и материалами, пищевая и обрабатывающая промышленность, деятельность по предоставлению вспомогательных услуг, а также строительство и сделки с недвижимостью. 

Меры в их отношении применялись различные. От налоговых посещений (4144), до составления анкет для сбора информации о налоговых рисках (1008). 

В результате задолженность перед бюджетом у налогоплательщиков, охваченных мониторингом, сократилась на 46% по сравнению с началом периода. В денежном выражении это составило 6,43 млн леев.

Источник
logos.press.md logologos
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