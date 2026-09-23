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logos-press.md logologos-press
23 Сентября 2026, 15:16
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Налогоплательщики получат право требовать разрешения налоговых споров

С 1 января 2027 года физические или юридические лица смогут подать жалобу на административный акт Государственной налоговой службы с требованием разрешить спор.

Налогоплательщики получат право требовать разрешения налоговых споров.
Налогоплательщики получат право требовать разрешения налоговых споров.

Имеются в виду случаи, когда налогоплательщики считают, что толкование или применение ГНС соглашения/конвенции об избежании или устранении двойного налогообложения, стороной которой является Молдова, привело или может привести к двойному налогообложению, передает logos-pres.md

Как сообщалось ранее, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (в части прямых налогов) был утвержден вчера правительством. Целью включения в НК механизма разрешения налоговых споров является предотвращение перевода прибыли в юрисдикции с более низкими ставками налога.

А с 1 января 2028 года предлагается включить в НК понятие контролируемой иностранной компании (КИК) и порядок применения налогового законодательства в отношении таких компаний.

Проектом предусмотрено перераспределение доходов контролируемых иностранных компаний из юрисдикций с низким уровнем налогообложения в страну материнской компании с более высокой ставкой налога. Она  будет обязана облагать эти доходы налогом в стране своего налогового резидентства.

Остальные предложения, включенные в проект, будут введены в действие с даты вступления Молдовы в Евросоюз. Утвержденный кабмином проект еще предстоит рассмотреть и утвердить в парламенте.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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