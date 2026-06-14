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rupor.md logorupor
14 Июня 2026, 19:45
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Налоги и цены на жилье в Молдове могут вырасти: риелторы бьют тревогу

Союз агентств недвижимости Молдовы предупреждает, что предложения, включённые в проект налоговой политики на 2027 год, могут оказать дополнительное давление на рынок жилья и граждан.

Налоги и цены на жилье в Молдове могут вырасти: риелторы бьют тревогу.
Налоги и цены на жилье в Молдове могут вырасти: риелторы бьют тревогу.

Речь идет о повышении налогов на продажу недвижимости, ограничении налоговых вычетов и отмене некоторых льгот по НДС, передаёт IPN, пишет rupor.md

Представители отрасли утверждают, что в условиях и без того затруднённого доступа к ипотеке и покупке жилья эти меры усилят давление на покупателей и продавцов, а также приведут к стагнации рынка.

Среди основных критикуемых предложений: отмена 50-процентной льготы по налогу на прирост капитала и введение 15-процентного налога на разницу между ценой продажи и покупки недвижимости. Кроме того, недовольство вызвало ограничение льгот на единственное (основное) жильё и отмена освобождения от НДС при сдаче квартир в аренду. Риелторы заявляют, что эти меры спровоцируют резкий рост цен и заблокируют сделки.

С другой стороны, Министерство финансов считает, что реформа направлена на упрощение налоговой системы и сокращение числа исключений. Согласно пояснительной записке к проекту, действующая система НДС, основанная на многочисленных ставках и льготах, порождает неравенство и экономические искажения. В связи с этим правительство предлагает стандартизировать налоговый режим.

Союз агентств недвижимости Молдовы призывает провести дополнительные консультации с бизнесом до окончательного утверждения документа, чтобы тщательно оценить его влияние на рынок и граждан. Общественные обсуждения проекта налоговой политики на 2027 год открыты до 19 июня.

Источник
rupor.md logorupor
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