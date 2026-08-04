На соцвыплаты направили более 2,3 миллиарда леев: средства уже поступили на счета получателей.

Национальная касса социального страхования (НКСС/CNAS) выделила свыше 2,3 миллиарда леев на выплату пенсий и пособий гражданам, получающим средства на банковские карты.

Финансирование охватывает широкий спектр государственной поддержки. Средства направлены на выплату пенсий, пособий семьям с детьми, выплат по материнству, пособий по временной нетрудоспособности и других видов социальных пособий, передает rupor.md

Деньги на банковских картах станут доступны после того, как поставщики платежных услуг обработают транзакции через государственную систему MPay. Граждане, которые не пользуются банковскими картами, могут получить причитающиеся им выплаты в почтовых отделениях по всей стране.

В ведомстве обращают внимание на важные временные ограничения. Пособия, которые доставляются через почту, необходимо забрать в течение трех месяцев, иначе их выплата будет приостановлена. Для возобновления замороженных средств получателям потребуется лично обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства и подать соответствующее заявление.