После гибели 14-летнего подростка в Каушанском районе полиция усилила проверки водоемов.

Полиция Каушанского района усилила меры по предотвращению несчастных случаев на воде после того, как 12 июля в пруду села Тараклия утонул 14-летний подросток.

По информации правоохранителей, мальчик купался вместе с несколькими сверстниками, когда в какой-то момент исчез под водой и больше не всплыл, сообщает stiri.md со ссылкой на studio-l.online

Остальные дети побежали в село за помощью. Отец подростка сразу прибыл к водоему и обнаружил сына под водой недалеко от берега.

Очевидцы утверждают, что неподалеку находились рыбаки, однако никто не помешал детям зайти в воду.

После трагедии Инспекторат полиции Каушанского района распорядился усилить профилактические меры во всех населенных пунктах района. Всем 27 примэриям направили предписания принять дополнительные меры для повышения безопасности вблизи водоемов.

Кроме того, полицейские проверили около 75 прудов и озер, находящихся на учете. Во время проверок оценивалось наличие предупреждающих знаков, меры по ограничению доступа несовершеннолетних и соблюдение требований безопасности в местах, где купание запрещено.

В полиции уточнили, что водоем, где произошла трагедия, проверяли еще в июне. Тогда местным властям и администратору пруда были направлены рекомендации по ограничению доступа детей и предотвращению подобных происшествий.

После гибели подростка полиция возбудила уголовное дело. Точные обстоятельства трагедии будут установлены после завершения судебно-медицинской экспертизы.

В ближайшее время сотрудники полиции и Управления по чрезвычайным ситуациям Каушанского района продолжат проверки и информационные мероприятия на водоемах района. В том числе они будут следить за тем, находятся ли несовершеннолетние у воды без присмотра взрослых.

Полиция рекомендует родителям не разрешать детям купаться в несанкционированных озерах и прудах, а также постоянно следить за ними возле воды. Несовершеннолетних призывают заходить в воду только в специально разрешенных местах, избегать опасных игр и не ходить купаться без разрешения и сопровождения родителей.

По данным властей, с начала летнего сезона в Молдове утонули семь несовершеннолетних. Из них четверо погибли только 25 и 26 июня 2026 года. В Каушанском районе зарегистрированы два случая утопления, один из которых закончился гибелью несовершеннолетнего. Еще один несовершеннолетний погиб при аналогичном происшествии в районе Штефан-Водэ.