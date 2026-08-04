На объединение населенных пунктов направят инвестиции в 6,5 млрд леев.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

«Правительство Республики Молдова предоставит беспрецедентный инвестиционный пакет на сумму более 6,5 миллиардов леев, предназначенный для модернизации населенных пунктов, которые сделали выбор в пользу добровольного объединения», - сказал чиновник, сообщает infotag.md

Он напомнил, что «реформа местного публичного управления является прямым ответом на серьезное неравенство населенных пунктов Молдовы. В настоящее время восемь из десяти домохозяйств, не имеющих доступа к водоснабжению и канализации, расположены в сельской местности или небольших городах. Для решения этих проблем правительство структурировало финансовую поддержку в виде трех основных стимулов, предназначенных для муниципалитетов, добровольно объединяющихся в единый округ», - сказал Бузу, отметив, что на это будут направлены беспрецедентные финансовые средства.

Первый инструмент - стимулирование подготовки к объединению примэрий - предусматривает выделение от 400 000 до 1 миллиона леев на разработку технической документации, необходимой для будущих проектов. В настоящее время 104 примэрии запросили эти средства, 83 из которых уже получили ресурсы на свои счета.

Второй инструмент - стимулирование развития. В этом году выделенная на это сумма увеличилась в три раза, достигнув 3000 леев на каждого жителя новой объединенной мэрии. Средства будут выделяться через региональные агентства развития (ADR) начиная с 2027 года.

Третий инструмент – это бюджетная поддержка на трехлетний период (2028-2030 гг.) в размере от 0,5 до 2 миллионов леев в год. Эти средства предназначены для покрытия переходных расходов и привлечения квалифицированных специалистов в местную публичную администрацию.

«Реформа местного государственного управления направлена на улучшение качества услуг и инфраструктуры для граждан в каждом населенном пункте страны. Правительство разработало беспрецедентный инвестиционный пакет. Стимулы для развития увеличены в три раза, чтобы поддержать местные сообщества в привлечении крупных инвестиций. После завершения этого процесса у нас будут более сильные администрации, способные решать повседневные проблемы граждан», — заявил Алексей Бузу.

Министр инфраструктуры и регионального развития, вице-премьер-министр Владимир Боля отметил, что в число приоритетных направлений инвестиций, на которые будут направлены инвестиции, войдут расширение и модернизация систем водоснабжения и канализации, ремонт местных дорог, общественного освещения, повышение энергоэффективности общественных зданий, а также модернизация школ, больниц и социальных центров.

«До сих пор мы задавались вопросом о том, как помочь селам выжить? Благодаря объединению и укрупнению населенных пунктов, дискуссия переходит на другой уровень. Речь идёт уже не о выживании сел, а о программах развития. Населенные пункты получат достаточные финансовые ресурсы для развития путем реализации крупных проектов», - подчеркнул Боля.

По его словам, министерство инфраструктуры и регионального развития будет оказывать прямую техническую поддержку населенным пунктам. В частности, специалисты министерства возьмут на себя задачу проведения тендеров и управления проектами, окажут другую помощь по логистике и запуску крупных проектов.