На медицину для просителей убежища в Молдове выделят 5 млн леев.

Соответствующая статья расходов включена в Среднесрочные бюджетные рамки на 2027–2029 годы, пишет logos-pres.md

Пакет основных медицинских услуг будет утверждаться приказом министерства здравоохранения, а поставщики медицинских услуг будут отбираться на основе четких критериев. Генеральный инспекторат по миграции будет заключать с ними прямые договоры для оплаты оказанных услуг. Согласно предлагаемым правилам, все лица, ищущие убежища на территории Республики Молдова, будут получать медицинскую помощь путем прямого обращения в соответствующие медицинские учреждения.

Просители убежища с особыми потребностями, помимо первичной и неотложной медицинской помощи, получат право на базовое лечение заболеваний. В то же время дети, ищущие убежища, будут пользоваться медицинскими услугами на тех же условиях, что и дети — граждане Республики Молдова.

Финансирование будет осуществляться из бюджета министерства внутренних дел, при этом допускаются и другие источники, такие как пожертвования или гранты. Нормативный акт, разработанный на основании Закона об убежище, должен вступить в силу 1 января 2027 года. В настоящее время проект находится на стадии общественных консультаций.