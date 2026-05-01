Молдова попала в список стран с худшим в мире здравоохранением.

Индекс здравоохранения Numbeo за 2026 год основывается на опросах общественного мнения, оценивающих качество медицинских услуг, инфраструктуру, персонал, время ожидания и стоимость, передает logos-pres.md

Согласно приведённым в данном рейтинге данным, сам индекс для Молдовы составляет 52,2 при медицинских расходах на душу населения в $452 в 2023 году. Конечно, есть страны, где ещё хуже, чем у нас.

Возглавляет антирейтинг Сирия (35,4 балла), где на человека расходуется в год $33. Затем идут Венесуэла с 39,9 баллов и Бангладеш (42). Из европейских стран в списке Черногория (47,4), Албания (48,1), Азербайджан (49), а также Беларусь, Ирландия, Сербия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Украина (23 место, 55,8 баллов), Грузия и Румыния (25 место, 56,5 баллов).

Для сравнения, в рейтинге стран с наилучшим здравоохранением на первом месте Тайвань (87,7), Южная Корея (82,9), Нидерланды (81,5).

«Тайвань занимает первое место в общем рейтинге с индексом 87, тратя при этом примерно $2400 на душу населения в год на здравоохранение. Для сравнения, США тратят около $13 500 на душу населения, больше, чем любая другая страна в рейтинге, но при этом занимают 40-е место в общем зачете.

Результаты подчеркивают более широкую глобальную тенденцию: некоторые из самых эффективных систем здравоохранения в мире достигают высоких результатов лечения пациентов без самых высоких в мире расходов на здравоохранение», — пишут авторы рейтинга.