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logos.press.md logologos
5 Июня 2026, 08:50
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На инвестиционной конференции представили четыре конкретных проекта на 364 млн евро

На конференции «EU-Moldova Investment Conference» в Кишиневе были представлены четыре конкретных инвестиционных проекта на общую сумму 364 млн евро из объявленного миллиарда.

На инвестиционной конференции представили четыре конкретных проекта на 364 млн евро.
На инвестиционной конференции представили четыре конкретных проекта на 364 млн евро.

Речь идет о следующих проектах: Renovatio/Greenvolt (энергетика) — 280 млн евро, Holcim (строительство)— 50 млн евро, Gvura (агробизнес) — 29 млн евро и BauTex (технические ткани) — 5 млн евро. Других деталей по ним представлено не было, сообщает logos-press.md

Также в рамках конференции состоялась церемония подписания ряда партнерских соглашений с такими компаниями, как INVL Asset Management, TET, Micro Nano Tech, Balkan Pharmaceuticals, KB Container, Danube Logistics, BOSAQ и C.I. VED-MAR AGRO.

Кроме того, были представлены финансовые инициативы при поддержке ЕБРР, ЕИБ и Французского агентства развития (AFD), направленные на повышение энергоэффективности и модернизацию образовательной инфраструктуры. В частности, были отмечены проекты ЕС: Программа повышения энергоэффективности зданий (AFD), Программа модернизации школ (ЕИБ), а также инициативы ЕБРР и финансовые механизмы с участием MAIB, Finance in Motion, EFSE, GGF, TCX, Ergobrix, консорциума «Lumina Noastră» и Microinvest.

В ходе мероприятия вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску представил отчет о прогрессе реформ и инвестиционном потенциале Республики Молдова, подчеркнув роль Плана роста ЕС в повышении предсказуемости и улучшении делового климата.

«Благодаря Плану роста ЕС и партнерствам, объявленным сегодня, Республика Молдова преобразует прогресс реформ в конкретные инвестиционные возможности. Наша цель — построить более конкурентоспособную экономику, тесно связанную с европейскими рынками, способную обеспечить устойчивый рост, создание качественных рабочих мест и производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — заявил Еуджениу Осмокеску.

Согласно информации профильного министерства, данные партнерства направлены на поддержку инвестиций в энергоэффективность, инфраструктуру, цифровизацию, расширение доступа компаний к финансированию, развитие возобновляемой энергетики и промышленного сектора.

«Инвестиционные проекты, представленные сегодня, доказывают, что Республика Молдова — это не только страна, которую Европейский союз твердо поддерживает, но и партнер, способный внести реальный вклад в конкурентоспособность, безопасность, цифровое будущее и промышленный потенциал Европы», — подчеркнула Марта Кос, Европейский комиссар по вопросам расширения.

Источник
logos.press.md logologos
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