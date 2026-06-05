На инвестиционной конференции представили четыре конкретных проекта на 364 млн евро.

Речь идет о следующих проектах: Renovatio/Greenvolt (энергетика) — 280 млн евро, Holcim (строительство)— 50 млн евро, Gvura (агробизнес) — 29 млн евро и BauTex (технические ткани) — 5 млн евро. Других деталей по ним представлено не было, сообщает logos-press.md

Также в рамках конференции состоялась церемония подписания ряда партнерских соглашений с такими компаниями, как INVL Asset Management, TET, Micro Nano Tech, Balkan Pharmaceuticals, KB Container, Danube Logistics, BOSAQ и C.I. VED-MAR AGRO.

Кроме того, были представлены финансовые инициативы при поддержке ЕБРР, ЕИБ и Французского агентства развития (AFD), направленные на повышение энергоэффективности и модернизацию образовательной инфраструктуры. В частности, были отмечены проекты ЕС: Программа повышения энергоэффективности зданий (AFD), Программа модернизации школ (ЕИБ), а также инициативы ЕБРР и финансовые механизмы с участием MAIB, Finance in Motion, EFSE, GGF, TCX, Ergobrix, консорциума «Lumina Noastră» и Microinvest.

В ходе мероприятия вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску представил отчет о прогрессе реформ и инвестиционном потенциале Республики Молдова, подчеркнув роль Плана роста ЕС в повышении предсказуемости и улучшении делового климата.

«Благодаря Плану роста ЕС и партнерствам, объявленным сегодня, Республика Молдова преобразует прогресс реформ в конкретные инвестиционные возможности. Наша цель — построить более конкурентоспособную экономику, тесно связанную с европейскими рынками, способную обеспечить устойчивый рост, создание качественных рабочих мест и производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — заявил Еуджениу Осмокеску.

Согласно информации профильного министерства, данные партнерства направлены на поддержку инвестиций в энергоэффективность, инфраструктуру, цифровизацию, расширение доступа компаний к финансированию, развитие возобновляемой энергетики и промышленного сектора.

«Инвестиционные проекты, представленные сегодня, доказывают, что Республика Молдова — это не только страна, которую Европейский союз твердо поддерживает, но и партнер, способный внести реальный вклад в конкурентоспособность, безопасность, цифровое будущее и промышленный потенциал Европы», — подчеркнула Марта Кос, Европейский комиссар по вопросам расширения.