На энергобирже Молдовы установлен рекорд: за день продано более 300 МВт·ч электроэнергии.

Сделки заключались во всех часовых интервалах с 08:00 до 17:00. Основная активность пришлась на часы максимальной выработки солнечных электростанций, сообщает bani.md

Средневзвешенная цена проданной электроэнергии составила 70,9 бана за кВт·ч.

Власти отмечают, что новый рекорд свидетельствует о растущем интересе участников рынка к конкурентным механизмам торговли и о более зрелом функционировании электроэнергетического рынка страны.

По данным Министерства энергетики, развитие прозрачного и конкурентного оптового рынка выгодно как производителям и поставщикам, так и потребителям. Производители получают больше возможностей для продажи электроэнергии, поставщики — более чёткие ценовые ориентиры, а потребители — преимущества от усиления конкуренции.

Особенно выиграть могут предприятия, способные переносить часть энергопотребления на часы с более низкими тарифами.

Рынок «на сутки вперёд» и внутрисуточный рынок были запущены в декабре 2025 года в рамках модернизации энергетического сектора. Власти рассчитывают, что эти механизмы помогут снизить дисбалансы в системе и эффективнее интегрировать возобновляемые источники энергии.

Молдова также планирует к 2027 году объединить свой рынок электроэнергии с рынком Европейского союза и завершить либерализацию рынка для крупных и средних небытовых потребителей.