МВФ рекомендует НБМ ужесточить требования к капиталу банков.

Международный валютный фонд рекомендует Национальному банку Молдовы (НБМ) рассмотреть введение дополнительных требований к капиталу банков, даже в условиях отсутствия признаков перегрева экономики или финансового сектора.

В отчёте МВФ по финансовой стабильности Молдовы предлагается внедрить механизм так называемого «положительно-нейтрального контрциклического буфера капитала» (PnCCyB). Он предусматривает формирование банками дополнительных резервов капитала для покрытия возможных экономических и финансовых шоков, передает bani.md

По оценкам экспертов фонда, результаты стресс-тестов банковской системы указывают на нейтральный уровень такого буфера около 1,5%.

В МВФ отмечают, что для Молдовы подобная мера актуальна из-за высокой чувствительности экономики к внешним факторам и сложностей с оперативным выявлением финансовых рисков. Дополнительные резервы, по мнению специалистов, позволят банкам сохранять устойчивость в периоды нестабильности без резкого сокращения кредитования.

Фонд также рекомендует пересмотреть действующий системный буфер риска, чтобы он лучше учитывал структурные уязвимости, не охваченные другими инструментами надзора. В отчёте говорится, что возможная коррекция на рынке недвижимости может снизить капитализацию банков примерно на 1 процентный пункт.