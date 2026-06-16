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bani.md logobani
16 Июня 2026, 20:27
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МВФ рекомендует НБМ ужесточить требования к капиталу банков

Международный валютный фонд рекомендует Национальному банку Молдовы (НБМ) рассмотреть введение дополнительных требований к капиталу банков, даже в условиях отсутствия признаков перегрева экономики или финансового сектора.

МВФ рекомендует НБМ ужесточить требования к капиталу банков.
МВФ рекомендует НБМ ужесточить требования к капиталу банков.

В отчёте МВФ по финансовой стабильности Молдовы предлагается внедрить механизм так называемого «положительно-нейтрального контрциклического буфера капитала» (PnCCyB). Он предусматривает формирование банками дополнительных резервов капитала для покрытия возможных экономических и финансовых шоков, передает bani.md

По оценкам экспертов фонда, результаты стресс-тестов банковской системы указывают на нейтральный уровень такого буфера около 1,5%.

В МВФ отмечают, что для Молдовы подобная мера актуальна из-за высокой чувствительности экономики к внешним факторам и сложностей с оперативным выявлением финансовых рисков. Дополнительные резервы, по мнению специалистов, позволят банкам сохранять устойчивость в периоды нестабильности без резкого сокращения кредитования.

Фонд также рекомендует пересмотреть действующий системный буфер риска, чтобы он лучше учитывал структурные уязвимости, не охваченные другими инструментами надзора. В отчёте говорится, что возможная коррекция на рынке недвижимости может снизить капитализацию банков примерно на 1 процентный пункт.

При этом МВФ напоминает, что в последние годы власти Молдовы уже усиливали требования к банковскому капиталу, включая меры для системно значимых финансовых учреждений.

Источник
bani.md logobani
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