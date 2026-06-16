Экономист: ВВП был искусственно удержан в плюсе, тогда как реальная экономика слабеет.

По его словам, валовая добавленная стоимость по экономике снизилась на 0,1%, то есть реальное производство не выросло по сравнению с прошлым годом. Рост ВВП был обеспечен в том числе за счёт увеличения чистых налогов на продукцию, а не расширения производственной деятельности, сообщает bani.md

Экономист подчёркивает, что наиболее тревожной является ситуация с инвестициями. Формирование валового капитала дало отрицательный вклад в рост ВВП на уровне 3,9 процентного пункта.

По его мнению, это ключевой сигнал риска, поскольку без инвестиций в производство, технологии и инфраструктуру долгосрочный экономический рост невозможен.

Отдельно отмечается спад в ряде важных секторов. Строительство сократилось на 12,9%, операции с недвижимостью — на 7,8%, а сектор информации и коммуникаций — на 8,1%.

Особую обеспокоенность вызывает снижение в IT-секторе, который обычно обеспечивает высокую добавленную стоимость, экспорт и конкурентные зарплаты.

В то же время есть и позитивные тенденции: промышленное производство выросло на 6,1%, транспорт — на 6,6%, а экспорт товаров и услуг увеличился на 10,8%.

По словам эксперта, именно эти отрасли помогли избежать стагнации или даже экономического спада.

Господаренко отмечает, что Молдова продолжает потреблять больше, чем инвестирует, что ограничивает её потенциал долгосрочного развития.

Он считает, что текущая модель роста близка к своим пределам и нуждается в переориентации на инвестиции, производительность и конкурентоспособность, а не только на потребление.