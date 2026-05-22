МВФ советует Молдове прогрессивные налоги и реформу НДС.

Фокус — на консолидацию бюджета

Фокус — на консолидацию бюджета

Рекомендации Фонда по экономической политике в значительной степени касаются налоговой сферы. Фокус фискальной политики Молдовы должен быть направлен на консолидацию бюджета.

«В среднесрочной перспективе дефицит бюджета к 2029 году сократится до 3,5%, обеспечив при этом достаточные бюджетные возможности для поддержки капитальных инвестиций, реформы зарплат и социальных расходов, — комментирует Марина Соловьева, программный директор Независимого центра Expert Grup. — Перевожу с макроэкономического языка: нам рекомендуют не столько сократить расходную часть бюджета, сколько увеличить его доходную часть».

То есть, бюджета должно хватать на инфраструктуру, рост зарплат в бюджетном секторе и социальные расходы, а для этого должны увеличиться налоговые поступления.

Достичь этой цели планируется за счет расширения базы НДС, упрощения системы налогообложения доходов и улучшения администрирования налоговых поступлений.

«Миссия МВФ не вдаётся в подробности, но о конкретном содержании этих предложений можно догадаться, заглянув в предыдущий отчет по Молдове, — продолжает Марина Соловьева. — В число приоритетных задач входят оптимизация льгот по НДС и подоходному налогу и консолидация фрагментированных систем налогообложения доходов».

Что подразумевает оптимизация льгот по НДС?

«С правительством обсуждалось применение стандартной ставки НДС (20%) к вещам, к которым на данный момент применяются пониженные ставки или вовсе не применяются, — уточняет эксперт. — Это цифровые услуги, импорт товаров с низкой стоимостью (посылки), хлебобулочные и молочные продукты, общепит, импорт автомобилей, сельхозпродукция, электроэнергия, тепло, горячая вода, природный и сжиженный газ, услуги учебных заведений. На что из этого согласится правительство, ещё посмотрим».

В то же время МВФ отмечает, что «более высокие налоги на потребление потребовали бы пересмотра системы налогообложения доходов и имущества, учитывая более высокую склонность домохозяйств с низким уровнем дохода к потреблению».

В этом смысле «реформы, способствующие сохранению прогрессивности налоговой системы, в том числе, более целенаправленное налогообложение доходов от капитала, имущества (включая недвижимость) и наследства, способствовали бы достижению целей в области формирования доходов и их перераспределения».

«Перевожу опять на простой язык: отмена льготных ставок НДС ударит, в первую очередь, по самым бедным, потому что они тратят весь свой доход (и платят НДС), — говорит Соловьева. — Поэтому нужно это компенсировать более прогрессивным налогообложением доходов и имущества богатых (чем богаче, тем больше налогов).

Под «упрощением системы налогообложения доходов», вероятно, имелось в виду то, что, например, с введением в 2026 году нового режима налогообложения доходов фрилансеров, сейчас у нас существует, по меньшей мере, десять различных подходов к налогообложению доходов от трудовой деятельности, и надо бы это разнообразие упростить».

О нулевой ставке налога на нераспределенную прибыль

Также МВФ в прошлый раз раскритиковал нулевую ставку налога на нераспределенную прибыль компаний, отмечает специалист.

«В Фонде отметили, что этот режим менее эффективен в стимулировании инвестиций со стороны малых и средних предприятий по сравнению со зрелыми компаниями, — комментирует эксперт. — В отличие от зрелых компаний, стартапы, как правило, не располагают нераспределенной прибылью. А это означает, что они с меньшей вероятностью смогут воспользоваться преимуществами этой льготы».

Вместо этого они часто зависят от новых вливаний акционерного капитала — источника финансирования, который не получает никаких льгот.

Этот разный подход к нераспределенной прибыли и новому акционерному финансированию создает эффект «запертости»: у зрелых компаний появляется стимул накапливать капитал внутри компании, даже для проектов с более низкой доходностью, вместо того, чтобы капитал перераспределялся в пользу более продуктивных стартапов с высоким потенциалом роста.

«Кроме того, международный опыт показывает, что введение нулевой ставки налога на нераспределенную прибыль предприятий, как правило, сопровождается значительным сокращением доходов бюджета, — замечает Марина Соловьева. — В то же время ее влияние на инвестиции остается невнятным».