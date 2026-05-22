22 Мая 2026, 18:20
Власти Молдовы оценят необходимость сохранения налоговых льгот

Депутат от PAS Виктория Белоус заявила, что меморандум, согласованный с Международным валютным фондом (МВФ), не предусматривает повышения НДС или изменения налоговых ставок.

По её словам, речь идёт о соглашении о сотрудничестве и технической поддержке, в рамках которого Молдова обязуется периодически пересматривать существующие налоговые льготы, сообщает bani.md

По словам депутата, власти взяли на себя обязательство проводить скоординированную и плановую оценку налоговых льгот для обеспечения предсказуемости налоговой политики. Белоус отметила, что в Молдове действует ряд льгот, которых нет в других странах, и необходимо заново оценить, остаются ли они актуальными.

«Мы должны пересмотреть и сделать вывод о необходимости их сохранения или отмены. Если льготы нужно оставить или отменить, эта позиция должна быть обоснована», — заявила депутат.

Виктория Белоус отвергла утверждения о том, что МВФ требует установить определённые ставки НДС или повысить налоги. По её словам, международная организация не диктует уровень налогов, а просит власти обосновать сохранение сниженных ставок НДС и налоговых исключений.

«Они не устанавливают ставку в 20% или другие ставки, но просят нас и оказывают поддержку в пересмотре сниженных ставок НДС или объектов, которые не облагаются налогом», — сказала депутат.

Белоус также прокомментировала проблему возврата НДС, отметив, что государственный долг в этой сфере сейчас составляет около 10 млрд леев. По её словам, задолженность накапливалась в течение предыдущих лет, и правительство намерено её сократить, хотя сделать это быстро невозможно.

Депутат добавила, что объём возвращаемого НДС экономическим агентам ежегодно растёт, а власти внедрили несколько механизмов для ускорения этого процесса.

Напомним, Кишинёв достиг договорённости с МВФ о трёхлетнем соглашении, однако без предоставления финансирования.

Источник
