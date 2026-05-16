16 Мая 2026, 20:45
НБМ вводит новые стандарты для банков

Банки Молдовы должны будут внедрить новые международные стандарты устойчивости и усилить управление рисками.

Таковы основные изменения и дополнения, которые содержатся в проекте поправок к Регламенту об основах управления деятельностью банков, передает logos-pres.md

Нацбанк Молдовы вынес документ на публичное обсуждение. Консультации продлятся до 2 июня. Он разработан в соответствии с  Национальной программой присоединения Молдовы к ЕС на 2025–2029 гг. и предусматривает транспонирование ряда директив и регламентов ЕС, касающихся банковской деятельности. 

ESG способствуют устойчивому развитию

Вводится понятие ESG (environmental, social, governance), которое  расшифровывается как «природа, общество, управление». Это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию. 

E — внимательное отношение к окружающей среде. 

S — социальная ответственность. Сюда относят взаимодействие с обществом в целом,  клиентами и сотрудниками. Соблюдение трудовых норм, качественное обслуживание, безопасность и благотворительные инициативы. 

G — ответственное корпоративное управление. Прозрачность работы компании, сохранность данных клиентов, выплата белых зарплат и противодействие коррупции. 

В проекте предлагается ввести эти требования в законодательство в качестве обязательных для банков. А банки, в свою очередь, должны будут тестировать свою устойчивость к ним, а также отчитываться перед Нацбанком о своей подверженности рискам их несоблюдения. 

Тренд на ответственность и экологичность распространился на сферу инвестиций в последние годы. ESG-принципы впервые сформулировал бывший генсек ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата. Явление закрепилось за рубежом. 

Гендерная нейтральность и управление рисками  

Еще одно отвечающее духу времени обязательство — гендерная нейтральность при разработке и внедрении внутренних политик найма, карьерного роста и развития, доступа к обучению и т.д. 

Кроме того, в регламент вводится положение о внедрении в банках механизма управления конфликтами интересов, когда речь идет о предоставлении кредитов и других сделках с участием членов управления банков и аффилированных с ними лиц. А также положения, касающиеся политики вознаграждения с тем, чтобы исключить повышенные риски при увеличении и использовать механизмы корректировки. 

Регламент также дополнен нормами обнаружения, управления, мониторинга и отчетности по специфическим банковским рискам — кредитному, рыночному, риску контрагента, концентрации и др. Вводится также методология, которую банк обязан использовать при оценке рисков, вытекающих из возможных изменений процентных ставок, влияющих на стоимость собственного капитала и на процентный доход по операциям вне торгового портфеля.

Источник
