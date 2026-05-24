В Молдове можно застраховать зарядные станции для электромобилей

В ответе для IPN исполнительный директор Союза страховщиков Республики Молдова Светлана Лупашку отметила, что желающие должны обратиться в любую страховую компанию и подать заявление, передает ipn.md

По словам Светланы Лупашку, доступны полисы страхования имущества или гражданской ответственности, в зависимости от рисков, от которых запрашивается защита. Этот вид страхования является факультативным, и каждая компания решает индивидуально, принимать ли на себя риски, в зависимости от сложности проекта, лимитов ответственности и программы перестрахования. Так что не существует стандартизированного продукта, аналогичного полису ОСАГО, а каждый запрос рассматривается индивидуально.

Для заключения договора страхования операторы должны предоставить информацию о подлежащем страхованию оборудовании; о рисках, в отношении которых запрашивается страховое покрытие; условиях эксплуатации и принятых мерах защиты. При этом до принятия решения страховщики могут запросить дополнительную документацию.

Кроме того, в Союзе страховщиков уточняют, что страховые компании могут принять запрашиваемые риски полностью или частично, могут исключить определённые ситуации, считающиеся чувствительными, или могут установить франшизы и дополнительные обязательства для бенефициара.

По словам Светланы Лупашку, в настоящее время не существует методик исключительно по инфраструктуре зарядки электромобилей. Тем не менее, страховые продукты могут быть адаптированы с учётом потребностей каждого проекта и напрямую согласованы со страховщиками.

Владельцы сетей зарядных станций могут обращаться в лицензированные страховые компании Молдовы. Их список доступен на официальном сайте Национального банка Молдовы.