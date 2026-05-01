НБМ: Продажа валюты населением не покрывает спроса экономических агентов.

По данным Национального банка Молдовы, население продало иностранной валюты на сумму около 278,5 млн евро, что на 2,8% больше, чем в марте, передает ipn.md

При этом спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов увеличился на 17,4%, до 345,9 млн евро. Таким образом, валюта, проданная физическими лицами, покрыла лишь 80,5% потребностей компаний, по сравнению с 92% в предыдущем месяце.

Для поддержания баланса на валютном рынке НБМ провёл интервенцию посредством чистых продаж на межбанковском рынке в размере 14,1 млн евро.

Данные также показывают, что евро оставался основной валютой, продаваемой населением. На европейскую валюту в апреле приходилось 73% предложения, то есть более 200 млн евро.