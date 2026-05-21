НБМ: В Интернете распространяются поддельные сообщения и документы.

Национальный банк категорически отрицает подлинность этих сообщений и документов, в которых граждан просят следовать определенным инструкциям относительно предполагаемых кредитов, запросов на возмещение, денежных переводов или других финансовых операций, передает noi.md

«Если вы получили такие сообщения или документы, немедленно прекратите общение, не следуйте полученным инструкциям и сообщите об этом в банк, услугами которого вы пользуетесь, а также в правоохранительные органы», — пишет НБМ.