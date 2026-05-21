21 Мая 2026, 22:00
НБМ: В Интернете распространяются поддельные сообщения и документы

Эти материалы содержат элементы, призванные ввести в заблуждение, включая логотип Национального банка Молдовы, текст, выглядящий как официальный, фиктивные номера документов и подписи, ложно приписанные лицам из руководства НБМ.

Национальный банк категорически отрицает подлинность этих сообщений и документов, в которых граждан просят следовать определенным инструкциям относительно предполагаемых кредитов, запросов на возмещение, денежных переводов или других финансовых операций, передает noi.md

«Если вы получили такие сообщения или документы, немедленно прекратите общение, не следуйте полученным инструкциям и сообщите об этом в банк, услугами которого вы пользуетесь, а также в правоохранительные органы», — пишет НБМ.

