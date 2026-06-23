Мунтян: Повышение НДС спровоцирует рост цен и обнищание граждан.

Экономист Юрий Мунтян раскритиковал продвигаемую партией власти реформу НДС, объяснив её губительность для экономики страны и для каждого отдельного гражданина.

Бывший вице-министр экономики и торговли Юрий Мунтян выразил надежду на то, что действительно хотелось бы, чтобы граждане Республики Молдова жили как в Дании, однако отметил, что добавленная стоимость, производимая гражданином Дании, в 10 раз выше добавленной стоимости, производимой гражданином Республики Молдова. И только поэтому Дания может себе позволить применять такие механизмы в отношении производимой ими добавленной стоимости.

Политик отметил, что уже весь народ понимает, что повышение НДС партией PAS напрямую приведёт к цепной реакции из значительного роста всех цен — на энергоносители, на медикаменты, на продукты и на всё остальное. И в итоге это, в любом случае, приведёт к обнищанию населения.

"А у нас и так в стране порядка 800 тысяч граждан выживают на менее чем $200 в месяц. Уровень бедности у нас уже больше 30%, а в сельской местности на юге страны даже более 50%", — подчеркнул Юрий Мунтян.