Мунтян: Георге Хаждера, как и других предателей, нужно лишить гражданства Молдовы.

Такое мнение он высказал в контексте "публичного признания министра экологии в стремлении разрушить независимость и суверенитет Республики Молдова", передает noi.md

Бывший вице-министр экономики и торговли напомнил, что любой чиновник, принесший присягу на верность Республике Молдова, не имеет права на частное мнение. Находясь под присягой, согласно статьи 56 «Devotamentul față de țară» (Преданность стране) Конституции Республики Молдова, любой чиновник выражает и воплощает позицию власти.

«А власть, находящаяся под присягой священно хранить и защищать суверенитет, независимость, территориальную целостность и единство Республики Молдова и отрицающая всё перечисленное, это власть изменников и предателей", — подчеркнул Юрий Мунтян.