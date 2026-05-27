27 Мая 2026, 12:26
Плугару о частном пенсионном фонде в Молдове: Рисков того, что он исчезнет, нет
В Республике Молдова официально начал работу первый частный пенсионный фонд, который позволит гражданам дополнительно откладывать средства на старость помимо государственной пенсии. Система была запущена в 2026 году.
Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что новый механизм является безопасным для граждан, пишет rupor.md
«Рисков того, что люди вложат деньги, а фонд просто исчезнет, нет», — подчеркнула Наталья Плугару.
Фонд управляется компанией Aragonn Grup, основанной страховой компанией Asterra Grup. Хранением активов занимается инвестиционная компания BROKER M-D.
Минимальный ежемесячный взнос для участников составляет 300 леев.