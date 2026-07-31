Moldovagaz возглавила рейтинг самых прибыльных госпредприятий.

Государственные предприятия и торговые компании завершили 2025 год с выручкой от продаж в размере 68,5 млрд леев и совокупной чистой прибылью более 3,1 млрд леев.

По сравнению с 2024 годом выручка увеличилась на 16,9 млрд леев, или примерно на 33%. Совокупная чистая прибыль выросла более чем в пять раз, с 570,4 млн леев, сообщает logos-press.md

Из 75 действующих предприятий 57 получили прибыль, а 18 завершили год с убытками.

Прибыльные предприятия в совокупности принесли примерно 3,35 млрд леев. Совокупные убытки составили примерно 242 млн леев.

Результаты показывают значительный рост экономической активности в секторах, важных для государства. Наибольший вклад в показатели внесли энергетика, аэропортовая инфраструктура, телекоммуникации, транспорт, промышленность и государственные услуги.

Пять ведущих компаний в рейтинге в совокупности сгенерировали приблизительно 2,91 млрд леев. Это составляет почти 87% совокупной прибыли 57 прибыльных предприятий.

Первая пятёрка

S.A. „Moldovagaz” лидирует в рейтинге с чистой прибылью в 1,165 млрд леев. Выручка от продаж достигла 15,39 млрд леев. Компания восстановилась после убытка в 627,6 млн леев, зафиксированного в 2024 году. Напомним, что государство владеет миноритарной долей в этой компании в размере 35,33%. Однако динамика развития «Молдовагаза» остается нестабильной. Компания зафиксировала убытки в 2022 и 2024 годах и прибыль в 2023 и 2025 годах. Текущий результат не может быть распределен в виде дивидендов, поскольку компания выявила убытки за предыдущие годы в размере приблизительно 3,9 млрд леев.

«Кишиневский международный аэропорт» занимает второе место с чистой прибылью в размере почти 712 млн леев. Выручка от продаж достигла 1,94 млрд леев. Прибыль более чем в два раза превышает результат 2024 года, составивший 337,1 млн леев. Такая динамика подтверждает финансовую консолидацию предприятия после возвращения аэропорта в государственное управление.

S.A. „Energocom” получило чистую прибыль в размере 430,6 млн леев и достигла наивысшего показателя выручки в портфеле, составившем 20,28 млрд леев. Прибыль ниже, чем в 2024 году, когда компания сообщила о 793,2 млн леев, но „Energocom” остается прибыльным второй год подряд после убытка в 2023 году. При этом выручка за год выросла почти на 5,4 млрд леев.

«Furnizarea Energiei Electrice Nord» оправилась от убытка в размере 292,5 млн леев в 2024 году и получила чистую прибыль в размере 309 млн леев в 2025 году. Выручка от продаж выросла до 4,12 млрд леев.

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” сообщило о чистой прибыли в размере 290,7 млн леев и выручке от продаж в размере 13,26 млрд леев. Компания демонстрирует одну из самых стабильных финансовых траекторий среди всех госпредприятий. Прибыль выросла со 170,3 млн леев в 2022 году до 197,6 млн леев в 2023 году, 243,4 млн леев в 2024 году и 290,7 млн леев в 2025 году.