9 Июня 2026, 14:01
1 674
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Moldovagaz продолжит обеспечивать поставки газа в Приднестровье до конца года
Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) продлило назначение компании в качестве ответственного предприятия в связи с истечением этого периода 30 июня.
В соответствии с действующей нормативной базой, предприятие, ответственное за поставку природного газа в Левобережье, обязано создавать и поддерживать запасы природного газа, предназначенные для потребителей региона, сообщает rupor.md
НАРЭ отмечает, что данная мера необходима для бесперебойного поддержания существующих операционных и контрактных механизмов, включая услуги по транспортировке, балансировке и гибкости.
Moldovagaz была назначена ответственным предприятием за поставку природного газа в Приднестровье с 1 сентября 2025 года на первоначальный период до 31 марта 2026 года, срок которого впоследствии был продлен.