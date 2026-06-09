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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 14:01
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Moldovagaz продолжит обеспечивать поставки газа в Приднестровье до конца года

Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) продлило назначение компании в качестве ответственного предприятия в связи с истечением этого периода 30 июня.

Moldovagaz продолжит обеспечивать поставки газа в Приднестровье до конца года.
Moldovagaz продолжит обеспечивать поставки газа в Приднестровье до конца года.

В соответствии с действующей нормативной базой, предприятие, ответственное за поставку природного газа в Левобережье, обязано создавать и поддерживать запасы природного газа, предназначенные для потребителей региона, сообщает rupor.md

НАРЭ отмечает, что данная мера необходима для бесперебойного поддержания существующих операционных и контрактных механизмов, включая услуги по транспортировке, балансировке и гибкости.

Moldovagaz была назначена ответственным предприятием за поставку природного газа в Приднестровье с 1 сентября 2025 года на первоначальный период до 31 марта 2026 года, срок которого впоследствии был продлен.

Источник
rupor.md logorupor
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