Moldovagaz продолжит обеспечивать поставки газа в Приднестровье до конца года.

В соответствии с действующей нормативной базой, предприятие, ответственное за поставку природного газа в Левобережье, обязано создавать и поддерживать запасы природного газа, предназначенные для потребителей региона, сообщает rupor.md

НАРЭ отмечает, что данная мера необходима для бесперебойного поддержания существующих операционных и контрактных механизмов, включая услуги по транспортировке, балансировке и гибкости.

Moldovagaz была назначена ответственным предприятием за поставку природного газа в Приднестровье с 1 сентября 2025 года на первоначальный период до 31 марта 2026 года, срок которого впоследствии был продлен.