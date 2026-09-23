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moldpres.md logomoldpres
23 Сентября 2026, 09:22
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Moldovagaz могут обязать поставлять газ в Приднестровье до 30 апреля

Министерство энергетики предложило НАРЭ продлить обязательство Moldovagaz по поставкам природного газа в Приднестровский регион до 30 апреля 2027 года. Компания также должна создать запасы газа в объеме 15% от потребления региона.

Moldovagaz могут обязать поставлять газ в Приднестровье до 30 апреля.
Moldovagaz могут обязать поставлять газ в Приднестровье до 30 апреля.

Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету, пишет moldpres.md

«На первую часть зимы организацией, поставляющей газ на левый берег, изначально была назначена или предложена к назначению Moldovagaz, а недавно мы направили в НАРЭ предложение продлить обязательство по поставке газа на левый берег для Moldovagaz до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля. В соответствии с этим обязательством АО "Moldovagaz" должно, в частности, создать эти запасы и законтрактовать необходимые объемы, составляющие 15%, - так называемое обязательство по хранению газа для левого берега. Насколько нам известно, предприятие работает в этом направлении», - заявил Дорин Жунгиету.

В своем выступлении премьер-министр Василе Тофан подчеркнул, что власти должны заботиться о жителях Приднестровского региона.

«Там живут наши граждане. Мы должны думать и о них, какими бы ни были разногласия с тираспольским режимом. В регионе по-прежнему поставляется газ через венгерскую компанию. Этот газ оплачивается партнерами региона, и теперь, когда приближается зимний период, согласно законодательству Молдовы, мы должны обеспечить, чтобы АО "Moldovagaz" создало необходимые запасы газа, в том числе для левобережья Днестра. Закон, который действует для нас, действует и для них. Мы ведем переговоры с Moldovagaz, а Moldovagaz, в свою очередь, ведет переговоры с основным акционером», - заявил Василе Тофан.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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