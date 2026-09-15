В Приднестровье началась «избирательная кампания» по выборам лидера региона.

В Приднестровье официально началась «избирательная кампания». «Выборы» лидера региона назначены на 13 декабря. Кандидаты уже могут подавать документы о выдвижении и начинать сбор подписей.

Кандидата на пост главы непризнанного ПМР могут выдвигать местные трудовые коллективы, общественные организации и «политические партии». Также возможно самовыдвижение, пишет ipn.md

По данным т.н. «ЦИК» непризнанной ПМР, в регионе зарегистрированы 391 494 избирателя. Для регистрации кандидат должен собрать не менее 2%, но не более 3% подписей от их общего числа — это примерно от 7,8 до 11,7 тысячи подписей. Сдать подписные листы и другие необходимые документы нужно до 12 ноября. Регистрация кандидатов должна завершиться до 21 ноября.

На проведение «выборов» в бюджете непризнанной ПМР предусмотрели 15,4 млн рублей — около $956 тысяч. Если повторное голосование не понадобится, сэкономленные средства планируют направить на покрытие дефицита бюджета.

Кандидатов пока нет, но Нягу уже «выдвинули»

Официально о выдвижении кандидатов пока не сообщалось. Одним из вероятных претендентов называют заместителя председателя де-факто правительства региона Виталия Нягу — его считают основным возможным преемником действующего лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского.

Ранее Красносельский заявлял, что не намерен оставаться на посту после двух сроков.

«Я за сменяемость власти. Я неоднократно это говорил: «Два срока, всё». Следующий должен зайти на пост и двигать дальше Приднестровье», — говорил Красносельский.

На этом фоне вечером 13 сентября в Telegram появился канал от имени Нягу, где сообщалось, что он намерен участвовать в декабрьских «выборах». Вскоре местное правительство опровергло эту информацию: там заявили, что канал создали без ведома Нягу и он не уполномочивал его авторов делать заявления о своих политических планах.

До опровержения сообщение успели распространить российские СМИ, в том числе РИА Новости. Позднее агентство выпустило отдельную публикацию с опровержением информации о выдвижении Нягу, но предыдущий пост все еще можно найти.

Кто организует «выборы»

Местный т.н. «ЦИК» возглавляет Станислав Касап. В феврале 2026 года президент Молдовы Майя Санду лишила его молдавского гражданства. Вместе с Касапом гражданства лишили его заместителя Елену Городецкую и еще семь человек, которые занимали или продолжают занимать должности в структурах на Левом берегу Днестра.

Процедуру инициировало Агентство государственных услуг по запросу Службы информации и безопасности. Власти Молдовы заявляли, что основанием стали «особо тяжкие действия», наносящие ущерб интересам Республики Молдова.