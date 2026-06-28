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logos.press.md logologos
28 Июня 2026, 17:00
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Молдова заняла 64 место в мировом рейтинге энергетического перехода

Республика Молдова занимает 64 место из 120 в мировом рейтинге энергетического перехода Energy Transition Index 2026 Всемирного экономического форума.

Молдова заняла 64 место в мировом рейтинге энергетического перехода.
Молдова заняла 64 место в мировом рейтинге энергетического перехода.

За год страна поднялась в этом индексе на 20 позиций. Причём рост постоянный: в 2024 году мы были на 107 месте, в 2025 году — на 84, передает logos-pres.md

Индекс энергетического перехода (ETI) Всемирного экономического форума на 2026 год, опубликованный в сотрудничестве с компанией Accenture, оценивает как текущее состояние энергетических систем, так и наличие условий для дальнейшего прогресса. 

Основной вклад в улучшение позиции нашей страны внесли два фактора: стабилизация цен на энергоносители и реформы в сфере субсидий и улучшение готовности страны к энергетическому переходу (инфраструктура, политика, инвестиции). 

Первое место в индексе занимают Швеция, Финляндия и Дания. Замыкают рейтинг Ямайка, Ботсвана и Конго. Германия на 9 позиции, Китай на 14, США на 19. Румыния расположилась на 18 месте, опережая Соединённые Штаты, Украина — на 58, Турция на 44, России в списке нет вообще.

Источник
logos.press.md logologos
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