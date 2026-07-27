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logos.press.md logologos
27 Июля 2026, 11:12
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Молдова выставляет на приватизацию пять объектов

Молдова запустила новый раунд приватизации, выставив на продажу ряд государственных активов в промышленном, строительном, издательском и химическом секторах.

Молдова выставляет на приватизацию пять объектов.
Молдова выставляет на приватизацию пять объектов.

Согласно заявлению Инвестиционного агентства Молдовы, процедуры организованы Агентством государственного имущества и направлены на привлечение частных инвестиций и модернизацию целевых предприятий, сообщает logos-press.md

Стекольный завод – самый ценный актив, выставленный на продажу 

Самым важным активом, включенным в программу, является государственное предприятие «Стекольный завод», которое будет приватизировано посредством инвестиционного конкурса как уникальный объект культурного наследия. Начальная цена составляет 773 млн леев, а будущий владелец должен будет инвестировать не менее 20,5 млн евро в течение следующих трех лет. 

Конкурс будет проводиться в два этапа, а победитель будет определен на основе финансового предложения и принятых инвестиционных обязательств. Крайний срок подачи заявок – 30 сентября 2026 года. 

Аукционы по продаже гостиницы, издательств и химического предприятия 

Помимо стекольного завода, молдавские власти выставили на аукцион гостиницу «Заря» в центре Кишинева, начальная цена которой составляет 106 млн леев, издательско-полиграфическое предприятие «Штиинца», оцененное в 6,3 млн леев, и государственное дидактическое издательство «Лумина», начальная цена которого составляет 530 000 леев. 

Экспериментальное химическое предприятие «Изомер» также будет продано на отдельном аукционе, начальная цена которого составляет 9,5 млн леев. 

Заявки на все эти активы принимаются до 19 августа 2026 года, а аукционы состоятся 20 августа в Кишиневе. 

К участию приглашаются как физические, так и юридические лица из Республики Молдова, а также отвечающие требованиям иностранные инвесторы. 

Власти утверждают, что программа приватизации направлена на более эффективное использование государственной собственности, привлечение частного капитала и повышение конкурентоспособности экономики. 

Инвестиционное агентство заявило, что будет продвигать эти возможности как на национальном, так и на международном уровне и оказывать поддержку потенциальным инвесторам, предоставляя информацию об инвестиционном климате в Молдове. 

Следует добавить, что за последние три года в Молдове не было приватизировано ни одно государственное предприятие.

Источник
logos.press.md logologos
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