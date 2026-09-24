Молдова выполнила более 90% обязательств: новые средства ЕС ожидаются в октябре.

Молдова ожидает в начале октября очередное финансирование в рамках Механизма реформ и роста.

Речь идет о средствах за реформы, которые должны были быть выполнены до июня 2026 года и уже реализованы, а в ближайшие дни Европейская комиссия проведет их официальную оценку, передает rupor.md

Об этом говорили на первом заседании Комитета по мониторингу реализации Механизма реформ и роста, которое прошло 24 сентября в Кишиневе. По данным Европейской комиссии, Молдова уже выполнила 28 обязательств и разблокировала около 504 млн евро в рамках механизма. Уровень выполнения обязательств превышает 90%.

Директор Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства Адриенн Кирали отметила высокий темп реализации реформ.

«Молдова находится среди стран-кандидатов в лидерах по реализации Плана роста — уровень выполнения обязательств превышает 90%. Это примечательный результат, и сейчас самое важное — сохранить этот темп», — заявила Кирали.

По ее словам, следующие шесть месяцев будут важными для выполнения новых этапов Плана роста, в том числе для ускорения инвестиционных проектов.

«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — добавила представитель Еврокомиссии.

Генеральный секретарь правительства и национальный координатор Механизма реформ и роста Алексей Бузу заявил, что властям необходимо сохранять темп реформ и ускорять реализацию инвестиционных проектов. По его словам, План роста является крупнейшим пакетом экономической поддержки Молдовы и предусматривает масштабную повестку реформ.

На заседании также обсуждалось расширение инвестиций через Инвестиционную платформу для соседства, а также необходимость прозрачного мониторинга и отчетности. План роста Молдовы предусматривает финансирование до 1,9 млрд евро на 2025–2027 годы, причем выплаты зависят от выполнения согласованных реформ.