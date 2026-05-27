Совет безопасности оценил риски для энергетики: Непосредственной угрозы нет.

Заседание состоялось в контексте повышенных рисков, вызванных ситуацией в регионе, сообщает logos-press.md

Констатировали, что непосредственных угроз нет

Согласно пресс-релизу администрации президента, в ходе заседания была проанализирована энергетическая ситуация в Республике Молдова на фоне международной напряженности и изменений на внешних рынках. Члены Совета констатировали, что в настоящее время нет непосредственной угрозы для снабжения природным газом, электроэнергией или топливом.

«Государственные органы постоянно отслеживают глобальные тенденции и заблаговременно готовят меры для любого возможного сценария, чтобы защитить население и экономику в случае новых потрясений», — говорится в сообщении.

Уточнили, когда будет готова линия Вулканешты - Кишинев

В частности, обсуждались стратегические проекты в области энергетической инфраструктуры, направленные на укрепление взаимоподключения Республики Молдова с Румынией и, следовательно, с европейской энергосистемой. Был проведен обзор текущего состояния проектов линий электропередачи Вулканешты–Кишинев, Бельцы–Сучава и Страшены–Гутинаш, при этом было подчеркнуто, что срок выполнения работ по линии Вулканешты–Кишинев, согласно контракту, — конец июня.

Также члены НСБ обсудили развитие мощностей для хранения энергии, расширение использования возобновляемых источников и ускорение проектов по энергоэффективности, которые считаются ключевыми для укрепления энергетической независимости страны. В этом контексте было согласовано, что компания Energocom продолжит диверсификацию источников и маршрутов поставок для снижения внешних уязвимостей.

Утвердили ряд решений

По итогам заседания НСБ утвердил ряд решений, которые предусматривают постоянный мониторинг энергетических рисков, подготовку программы поддержки уязвимых семей в холодный период года, ускорение стратегических энергетических проектов и укрепление физической и кибернетической защиты критической инфраструктуры. Власти также подчеркнули необходимость оперативного и прозрачного информирования населения для предотвращения паники и спекуляций. Конкретные детали властями обнародованы не были.

В отличие от других заседаний НСБ, по окончании сегодняшнего Майя Санду не выступила с заявлениями для прессы.

Другие участники встречи по ее окончании также не стали вдаваться в подробности. Гендиректор Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону заявил прессе, что «необходимо готовиться заранее и принимать меры своевременно, чтобы подойти во всеоружии к более сложному периоду — осенне-зимнему сезону».