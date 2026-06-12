Молдова вошла в топ-10 поставщиков вина для Польши в 2025 году.

Согласно данным, Польша импортировала молдавские вина на сумму 7,54 млн долларов, что соответствует объёму 3,9 млн литров. Средняя цена молдавского вина на польском рынке составила 1,94 доллара за литр, сообщает bani.md

Италия остаётся крупнейшим поставщиком вина в Польшу — её экспорт составил 139,15 млн долларов и 36,55 млн литров. На следующих позициях находятся Франция с 58,41 млн долларов и Германия с 57,19 млн долларов.

Молдова опережает на польском рынке такие страны, как Болгария, Австралия, Венгрия, Аргентина, Южная Африка, Греция и Румыния. При этом молдавские вина продаются по более низкой средней цене по сравнению с продукцией из Франции, Италии, США и Новой Зеландии, что даёт им конкурентное преимущество в массовом сегменте.

Согласно рейтингу, Грузия, один из главных региональных конкурентов Молдовы, занимает 8-е место с экспортом на 18,03 млн долларов и объёмом 6,6 млн литров. Таким образом, стоимость импорта грузинского вина в Польшу более чем вдвое превышает показатель молдавского вина.

В целом Польша импортировала в 2025 году около 145,86 млн литров вина на сумму 448,66 млн долларов, при средней цене импорта 3,08 доллара за литр.