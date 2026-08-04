Молдова вошла в число европейских стран с самой низкой минимальной зарплатой.

Евростат опубликовал данные о минимальной заработной плате за второе полугодие 2026 года. Согласно отчету, с января по июль минимальную зарплату до вычета налогов повысили лишь восемь из 29 европейских стран.

При этом потребительская инфляция в еврозоне за тот же период составила 3,2%. Это означает, что во многих странах реальные доходы работников, получающих минимальную зарплату, снизились, передает rupor.md

По состоянию на июль 2026 года самая высокая минимальная месячная зарплата до вычета налогов зафиксирована в Люксембурге — 2 771 евро.

Среди стран ЕС самая низкая минимальная зарплата в Болгарии (620 евро). Если учитывать государства-кандидаты в ЕС, последнее место занимает Украина (169 евро).

Минимальная зарплата выше 2 000 евро установлена в пяти странах:

Люксембург — 2 771 евро;

Ирландия — 2 391 евро;

Германия — 2 343 евро;

Нидерланды — 2 338 евро;

Бельгия — 2 234 евро.

Франция с показателем 1 867 евро лишь немного не дотягивает до этой группы.

В диапазоне от 1 000 до 2 000 евро находятся Словения, Испания, Литва, Польша, Кипр, Греция, Португалия и Хорватия.

Еще в 15 странах минимальная зарплата остается ниже 1 000 евро в месяц. Более половины из них — страны-кандидаты в ЕС.

Самые низкие показатели зафиксированы в Украине (169 евро) и Молдове (313 евро).

При этом минимальная зарплата в ряде стран-кандидатов в ЕС уже выше, чем в Болгарии. Речь идет о Турции (621 евро), Северной Македонии (624 евро), Черногории (670 евро) и Сербии (743 евро).

Что меняется с учетом покупательной способности

Если сравнивать минимальные зарплаты по стандарту покупательной способности (PPS), разрыв между странами заметно сокращается. Этот показатель учитывает стоимость товаров и услуг и позволяет более объективно сравнивать реальные доходы.

По этому критерию лидирует Германия — 2 164 PPS, далее идут:

Люксембург — 2 108 PPS;

Нидерланды — 2 023 PPS;

Бельгия — 1 922 PPS;

Ирландия — 1 756 PPS.

Минимальная зарплата во Франции, Словении, Испании и Польше также превышает 1 500 PPS.

Самый низкий показатель среди стран ЕС у Эстонии 935 PPS, немного выше Латвия (938 PPS). Турция и Болгария также остаются ниже отметки 1 000 PPS.

Некоторые страны — кандидаты в ЕС опережают государства союза. Так, Северная Македония (1 142 PPS) и Сербия (1 094 PPS) обходят семь стран ЕС, включая Мальту, Словакию, Венгрию и Чехию.

Кто выиграл и проиграл после пересчета

После пересчета по покупательной способности сильнее всего улучшили позиции Румыния и Северная Македония, каждая поднялась сразу на восемь мест.

Также заметно улучшили результаты Сербия (+5 позиций), Хорватия и Болгария (+3).

Наибольшее падение показала Эстония, опустившись с 16-го на 26-е место. Латвия, Чехия и Кипр потеряли по четыре позиции.

Минимальные зарплаты почти перестали расти

С января по июль 2026 года минимальную зарплату повысили лишь восемь стран:

Северная Македония — 6,9%;

Румыния — 6,8%;

Эстония — 6,8%;

Бельгия — 5,8%;

Греция — 4,5%;

Люксембург — 2,5%;

Франция — 2,4%;

Нидерланды — 1,9%.

Во всех остальных странах размер минимальной зарплаты не изменился. На фоне высокой инфляции это привело к снижению реальных доходов работников. По данным Евростата, инфляция в еврозоне за этот период составила 3,2%, а на Мальте достигла 8,2%, на Кипре — 5,4%, в Нидерландах — 4,7%.

Турция теряет покупательную способность

Особенно заметна ситуация в Турции. С декабря 2025 года по июнь 2026 года цены в стране выросли на 17,8%. При этом минимальная зарплата теперь пересматривается только один раз в год, поэтому ее покупательная способность быстро снижается.

Кроме того, Турция остается страной с самой высокой долей работников, получающих минимальную зарплату, почти 40%.

Где нет минимальной зарплаты

В пяти странах ЕС законодательно установленной минимальной заработной платы нет. Это Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финляндия.