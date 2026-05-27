rupor.md logorupor
27 Мая 2026, 19:09
В Молдове модернизируют 10 больниц для повышения энергоэффективности

Десять медицинских учреждений национального значения в Республике Молдова будут реконструированы с целью повышения энергоэффективности в ближайшие годы.

Правительство одобрило подписание инвестиционного грантового соглашения с Европейским инвестиционным банком для реализации проекта «Энергоэффективность в Республике Молдова, передает rupor.md

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что проект направлен на повышение энергоэффективности общественных зданий на фоне энергетического кризиса и необходимости декарбонизации. Стоимость инвестиционного гранта составляет 10 млн евро и он будет направлен на финансирование компонента общественных зданий.

Этот грант дополняет уже привлечённое финансирование: кредит Европейского инвестиционного банка в размере 30 млн евро, кредит ЕБРР на 30 млн евро и первоначальный грант BEI в 12,4 млн евро.

Общая стоимость проекта оценивается в 86,9 млн евро, срок реализации — шесть лет. Власти утверждают, что инвестиции помогут снизить энергопотребление в государственных учреждениях, сократить расходы и улучшить условия для пациентов и медперсонала.

Соглашение будет подписано между Республикой Молдова, Европейским инвестиционным банком и Единым центром по внедрению и мониторингу энергетических проектов.

rupor.md
