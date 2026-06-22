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noi.md logonoi
22 Июня 2026, 19:27
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Молдова вернулась к импорту масла: покупаем вдвое больше, чем продаём

Общий объём внешней торговли подсолнечным маслом превысил в мае 2026 года отметку в 2 100 тонн, при стоимости более 63 миллионов леев, свидетельствует анализ экономиста Юрия Рижи на основе таможенных данных.

Молдова вернулась к импорту масла: покупаем вдвое больше, чем продаём.
Молдова вернулась к импорту масла: покупаем вдвое больше, чем продаём.

Согласно расчётам, Молдова импортировала 1 425 тонн и экспортировала лишь 689 тонн, что означает: импорт был более чем в два раза выше экспорта по объёму и примерно в 2,6 раза выше по стоимости, передает noi.md

Экономист объясняет эту перемену изменением структуры экспорта. В апреле компания Danube Oil Company SRL обеспечивала около 88% молдавского экспорта подсолнечного масла, однако в мае она уже не фигурирует в торговой статистике. В результате экспорт был распределён между четырьмя компаниями и лишь тремя внешними направлениями: Румыния, Болгария и Италия. Румыния осталась главным покупателем молдавского масла — 372 тонны, почти 54% от общего объёма. Болгария импортировала 245 тонн, Италия — 72 тонны. Данные показывают заметные различия в ценах: Болгария платила в среднем около 30 леев за литр масла, тогда как Румыния — примерно 22 лея.

В части импорта Украина укрепила доминирующую позицию на молдавском рынке, поставив более 94% всего объёма. Доли Румынии и России были значительно меньше, но продукция из этих стран продавалась по более высоким средним ценам.

Анализ также подчёркивает разницу между средней ценой экспортируемого и импортируемого масла. В мае Молдова экспортировала масло по средней цене 25 леев за литр, тогда как импорт обходился в среднем по 32 лея за литр. По словам Юрия Рижи, это указывает на то, что страна преимущественно экспортирует масло с низкой степенью переработки, а импортирует продукцию с более высокой добавленной стоимостью — расфасованную и продвигаемую под известными торговыми марками.

В заключение экономист отмечает, что молдавский рынок подсолнечного масла остаётся зависимым от деятельности крупных экспортёров и от импорта переработанной продукции. Последние месяцы демонстрируют волатильность: периоды роста экспорта быстро сменяются возвращением доминирования импорта.

Источник
noi.md logonoi
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