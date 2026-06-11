Молдова увеличит зимние резервы газа и обяжет Приднестровье копить топливо на зиму.

Пресс-служба кабмина сообщает, что эти меры необходимы для защиты потребителей в случае чрезвычайных ситуаций и сбоев в поставках во время отопительного сезона, передает rupor.md

Это решение, как считают власти, означает, что Кишинев усиливает контроль над энергетической безопасностью страны. На правом берегу минимальный резерв на зиму 2026–2027 годов поднимут на 6,5 миллиона кубометров, доведя общий неприкосновенный запас до 56,3 миллиона кубометров. Левый берег теперь тоже обязан иметь подушку безопасности: местный поставщик должен будет запасать объемы, равные 15% от среднегодового потребления региона за последние пять лет. При этом в расчет пойдет только топливо для личных нужд жителей и предприятий левобережья, а газ для производства продаваемой наружу электроэнергии страховать таким образом не будут.

Приднестровье сможет хранить эти объемы самостоятельно или нанять сертифицированных трейдеров из Молдовы, Евросоюза и стран Энергетического сообщества. До конца текущего года обеспечивать бесперебойную подачу газа на левый берег продолжит акционерное общество «Молдовагаз».

Поскольку в самой Молдове нет газохранилищ, все эти стратегические резервы, гарантирующие стране минимум десять дней автономной жизни зимой, компания «Энергоком» заложит в хранилища Украины и Румынии до 1 октября. Эти запасы запрещено тратить на текущие нужды, они предназначены строго для экстренных кризисных ситуаций.