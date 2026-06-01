Молдова сможет автоматически обмениваться данными ДНК и отпечатками пальцев с государствами ЕС.

Проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел, вынесен на общественное обсуждение и направлен на приведение национального законодательства в соответствие с положениями европейского регламента Prüm II, который предусматривает обмен данными ДНК, отпечатками пальцев и другой значимой информацией для предотвращения, расследования и борьбы с преступностью, передает ipn.md

По данным МВД, власти намерены создать необходимую нормативную базу для автоматического поиска и сопоставления ДНК-профилей и дактилоскопических данных с компетентными органами государств-членов Европейского союза. Обмен данными будет осуществляться посредством совместимых информационных систем и через единый назначенный контактный пункт. Запросы и ответы будут содержать только информацию, строго необходимую для автоматического сравнения, без передачи персональных идентификационных данных на первоначальном этапе.

Ведомство отмечает, что в случае выявления совпадения между ДНК-профилями или дактилоскопическими данными результат должен быть вручную проверен квалифицированным специалистом до его подтверждения запрашивающему органу. Персональные данные смогут передаваться впоследствии только в рамках международного правового сотрудничества и в соответствии с действующим законодательством.

Одновременно проект устанавливает дополнительные требования к качеству и безопасности данных, используемых при обмене информацией. ДНК-профили и отпечатки пальцев должны соответствовать техническим стандартам, применяемым в Европейском союзе, и будут проверяться перед передачей. Кроме того, обмен информацией будет осуществляться по защищённым каналам связи с использованием механизмов шифрования для защиты данных.

Власти утверждают, что эти меры будут способствовать повышению совместимости национальных систем с системами, используемыми на европейском уровне, а также повышению эффективности сотрудничества в предотвращении, расследовании и раскрытии преступлений.