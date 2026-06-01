theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
1 Июня 2026, 18:47
5 764
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова сможет автоматически обмениваться данными ДНК и отпечатками пальцев с государствами ЕС

Республика Молдова сможет осуществлять автоматизированный обмен справочными данными ДНК и отпечатков пальцев с государствами-членами Европейского союза в целях международного полицейского сотрудничества.

Молдова сможет автоматически обмениваться данными ДНК и отпечатками пальцев с государствами ЕС.
Молдова сможет автоматически обмениваться данными ДНК и отпечатками пальцев с государствами ЕС.

Проект постановления, разработанный Министерством внутренних дел, вынесен на общественное обсуждение и направлен на приведение национального законодательства в соответствие с положениями европейского регламента Prüm II, который предусматривает обмен данными ДНК, отпечатками пальцев и другой значимой информацией для предотвращения, расследования и борьбы с преступностью, передает ipn.md

По данным МВД, власти намерены создать необходимую нормативную базу для автоматического поиска и сопоставления ДНК-профилей и дактилоскопических данных с компетентными органами государств-членов Европейского союза. Обмен данными будет осуществляться посредством совместимых информационных систем и через единый назначенный контактный пункт. Запросы и ответы будут содержать только информацию, строго необходимую для автоматического сравнения, без передачи персональных идентификационных данных на первоначальном этапе.

Ведомство отмечает, что в случае выявления совпадения между ДНК-профилями или дактилоскопическими данными результат должен быть вручную проверен квалифицированным специалистом до его подтверждения запрашивающему органу. Персональные данные смогут передаваться впоследствии только в рамках международного правового сотрудничества и в соответствии с действующим законодательством.

Одновременно проект устанавливает дополнительные требования к качеству и безопасности данных, используемых при обмене информацией. ДНК-профили и отпечатки пальцев должны соответствовать техническим стандартам, применяемым в Европейском союзе, и будут проверяться перед передачей. Кроме того, обмен информацией будет осуществляться по защищённым каналам связи с использованием механизмов шифрования для защиты данных.

Власти утверждают, что эти меры будут способствовать повышению совместимости национальных систем с системами, используемыми на европейском уровне, а также повышению эффективности сотрудничества в предотвращении, расследовании и раскрытии преступлений.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте